عباس: نرفض خطط الاحتلال فصل غزة عن الضفة

رام الله – «القدس العربي»: جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، بما فيها القدس».

وشدّد خلال استقباله أمس الإثنين في رام الله، رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو «على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.»

وأكّد عباس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) «ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال».

كما أكد أن «الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جميع شعوب المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار».