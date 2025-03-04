سياسة | عربي | فلسطين

عباس والشرع يلتقيان في القاهرة على هامش القمة العربية غير العادية

4 - مارس - 2025

حجم الخط
0

القاهرة: قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس التقى اليوم الثلاثاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في القاهرة على هامش القمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر.

وذكرت الرئاسة في بيان أن اللقاء “بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية” لا سيما تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الأساسية لسكان غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأضافت أن عباس “أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين” مؤكدا حرصه على تطويرها والارتقاء بها.

وتهدف القمة العربية إلى اعتماد خطة مصرية عربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

عمة الرئيس السوري أحمد الشرع تتحدث عن لقائها معه بعد انقطاع 30 عامًا- (فيديو)
7 - يونيو - 2025
حول موضوع الجهاديين الأجانب ومصيرهم
4 - يونيو - 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب سوريا بزعم الردّ على إطلاق مقذوفين
3 - يونيو - 2025
أي تحديات تعترض سلطة الشرع بعد ستة أشهر من وصوله إلى دمشق؟
3 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية