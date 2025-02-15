عباس: واهم من يعتقد بإمكانية فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا

رام الله /أديس أبابا: جدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، رفضه المطلق لأية دعوات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلا من الذهاب لصنع السلام.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عباس قوله، في كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم: “واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا”.
وأضاف أن “دعوات انتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره منها هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة”.
وأكد عباس أن “المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948 تنفيذا للقرار الأممي 194”.
وشدد على أن “الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين”.
الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين
وأكد أن “التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار”.
وشدد عباس على أن “تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو /حزيران القادم، لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية”.
ودعا الرئيس الفلسطيني دول الاتحاد الأفريقي للمشاركة في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف المقرر في شهر مارس /آذار المقبل.
وأعرب عن تقديره لـ “مواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه”، موجها الشكر للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء على دعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله.
( د ب أ )
ONE peaceful state for all without Zionism savage tyrannic brutal carcinogenic colonizers & occupation
NO one can deny & ignore the history before 100years ago… There is no entity for this barbarism Zionism Which is anti Judaism Indeed.
WE NEED to leave good stigma in Human culture
ACTION speaking LOUDER THAN WORDS
المقاومه هي مفخره الأمه الاسلاميه والعربيه معا. فهي مفخرتنا في الحرب وكذلك في الهدنه..فهي تنطلق من الواعز الإنساني والديني والعربي الذي ةيفرض ةعليهم حسن معامله الاسري في جميع مناحي الحياة. ولقد أثبتت المقاومه عمليا بأنها أفضل المقاومات أخلاقيا من كل الغطرسة الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه عدوه الإنسانية جمعاء
نعم لوحدتنا جميعاً في جميع مناحي الحياة حتي نلقن الأعداء أفضل الدروس الأخلاقية والإنسانية والعسكرية
نحن بشر من بقيه الناس وعلي العالم أجمع أن يتعامل ةمعنا كبشر وليس كقطيع أغنام
لكم دينكم ولي دين دين
ومن أبنا قطاع غزه هناك العلماء الذين يساهمون في البحوث العلمية. الفضائيه.. يا سيد ترامب.عليك بالتعليم حتي تدرك قيمه الانسان. وليس تكون سطحي تاجر صفقات..قيمه الانسان لأ ولن تقدر بثمن
من سفك دماء إنسان وأحد كأنه قتل الناس جميعا.وهذه مبادئنا..
رحيل وزوال الكيان الصهيون من الوجود يؤدي إلى سياده السلام والأمن والإستقرار في العالم أجمع
أنت هو سبب الوضع الذي وصلت إليه فلسطين ….منذ أوسلوا و ما سبقها
تصريحات المنسقين المستسلمين
مرة على مقابلة تلفزيونية ذكر ابو مازن بانه سيترك منصبه إذا احتج اربع فلسطينين عليه ، والآن ولاكثر من ست سنوات متتالية يطالب اكثر من 80٪ في استطلاعات الرأي بأن يترك ابو مازن منصبه.
وطبعا سقطت غزة وتضيع الضفة وفقدت الدولة في عهده الغير ميمون للاسف.
صدقت نوفل ألف في المئة كلامك صح.
مجرد تساؤل
هل لكم من الأمر شيئا !؟
لست أدري إن كان عباس يستطيع منع تهجير الغزاويين.
وهو الذي لا يستطيع التحرك إلا بموافقة مجرم الكيان. ودليل ضعفه وهوانه ما يحصل أمامه في الضفة التي أوهم نفسه أنه “يُسيطر” عليها.
عندما أسمع تصريحاتة ونظرائه العرب العرب، أتعجب منهم. فجاء تعليق أحد القراء في وصفهم ما نصه:
“ترامب يقول إنه سيتخذ موقفًا متشددًا من غزة غدًا. همٌّ يُضحك وهمٌّ يُبكي. مجرد ما قرأتُ ما قاله البلطجي الكوميديان ترامب عن موقفه المتشدد تجاه غزة، تذكرتُ فورًا مقولة الممثل العظيم الذي لن يتكرر مرة أخرى في تاريخ السينما المصرية والعربية، ألف رحمة ونور عليه. ومع احترامي الشديد له، عبد الفتاح القصري، في فيلم من أفلامه مع زوجته، صاحبة الكلمة الأخيرة في البيت بصفة خاصة، وفي جميع شؤون الحياة بصفة عامة.
كان يحاول أمام الناس أن يثبت أنه رجل قوي، وهو الحاكم الناهي في البيت، وعندما يصدر قرارًا لا يمكن التراجع عنه. يقف بعد أن أخذته الجلالة، وكل هذا أمام الناس، ويقول: “حنفي لما يقول كلمة، لا يمكن تنزل الأرض أبدًا!” ويمدّد في كل كلمة لكي يطمئن نفسه أنه سيرعب الزوجة. ولكن الزوجة المفترية تنظر له بغدر وتقول كلمة واحدة فقط: “حنفي!”. فورًا، حنفي سبع الليل يقول: “خلاص، نزلت!”