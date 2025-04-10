عباس ومنظمة التحرير ينعيان سلوى الحوت

رام الله – «القدس العربي»: نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس المناضلة الوطنية سلوى الحوت، التي وافتها المنية أمس الخميس في العاصمة الأردنية عمان.

وأثنى «على مناقب المناضلة الوطنية، التي أفنت حياتها في الدفاع عن حقوق شعبنا والعمل الدؤوب لخدمة وطنها وشعبها».

وكان عباس منح الراحلة عام 2022، ميدالية الإنجاز «تقديرًا لعطائها والتزامها الوطني، وتثمينًا عاليًا لمسيرتها النضالية المشرفة وتفانيها وتميزها طوال فترة خدمتها في الصندوق القومي الفلسطيني».

ونعى رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس الصندوق القومي الفلسطيني الحوت، واستحضر سيرتها «التي استحقت أن تكون «أيقونة الصندوق القومي»، فقد أسهمت في تأسيسه وتطويره والحفاظ عليه وعلى استقلالية عمله، منذ عملها معتمدة للصندوق في لبنان عام 1969، حتى تعيينها مديرا عاما للصندوق عام 2022».

وولدت سلوى الحوت لأسرة مناضلة في 1939/2/10، في مدينة يافا، واضطرت هي وشقيقها المرحوم القائد الوطني الكبير شفيق الحوت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعائلتها إلى ترك فلسطين إثر النكبة عام 1948. وابتدأت العمل الوطني بالتحاقها متطوعة في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت عام 1964، وتفرغت للعمل فيه عام 1968.

وشاركت الحوت في المؤتمر العام لاتحاد المرأة الفلسطينية في القدس عام 1965، وأصبحت عضوا إداريا بفرع الاتحاد في بيروت، وعملت كمعتمد للصندوق القومي الفلسطيني في لبنان عام 1969، وحتى اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982. وانتخبت عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1983، وشاركت بحضور عدة دورات للمجلس الوطني كان آخرها الدورة التاسعة عشرة في الجزائر عام 1989.

والتحقت مجددا بالعمل في الصندوق القومي الفلسطيني في عمان عام 1990 حتى وفاتها.