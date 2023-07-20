سياسة | دولي

عباس ونتنياهو يزوران تركيا أواخر يوليو الجاري

منذ 32 دقيقة

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أنقرة: أعلنت أنقرة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور تركيا في 25 يوليو/ تموز الجاري، فيما يزورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 من الشهر ذاته.
وقالت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان، الخميس، إن زيارة عباس ونتنياهو إلى أنقرة تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف البيان أن أردوغان سيبحث مع عباس ونتنياهو المستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكر أن الرئيس عباس سيناقش مع نظيره التركي العلاقات التركية- الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن “الزعيمين سيبحثان الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين تركيا والدولة الفلسطينية الشقيقة والصديقة”.
ولفت البيان إلى أن الرئيس أردوغان سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 يوليو الجاري بالعاصمة أنقرة.
وأضاف: “سيتم خلال لقاء الرئيس أردوغان ونتنياهو استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل بكل أبعادها”.
كما ستتم مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون بين الجانبين، ومن المقرر تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

(الأناضول)

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