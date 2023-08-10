عباس وهنية يتوافقان على تسريع تشكيل لجنة متابعة من الفصائل الفلسطينية

جانب من لقاء الأمناء العامين الذي عقد نهاية الشهر الماضي في مدينة العلمين المصرية

غزة/ رام الله: قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية توافق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، على تسريع تشكيل لجنة متابعة من الفصائل الفلسطينية.

وذكرت حماس، في بيان، أن هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع عباس “في إطار متابعة نتائج لقاء الأمناء العامين الذي عقد نهاية الشهر الماضي في مدينة العلمين المصرية”.

وبحسب البيان “جرى التوافق خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في كل الملفات، وحتى يتسنى لها تقديم مخرجات مناقشاتها أمام اجتماع الأمناء العامين القادم”.

وأضاف أنه “تم التأكيد على ضرورة السير قدما في الخطوات التي تقرب الشعب الفلسطيني من إنجاز وحدته الداخلية لتعزيز الموقف الوطني المشترك لمجابهة التحديات الراهنة”.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الاتصال بين عباس وهنية “جاء استكمالا لاجتماع الأمناء العامين للفصائل وللاتفاق الذي تم بتشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

واتفقت الفصائل الفلسطينية في 30 من الشهر الماضي خلال لقاء لأمنائها العامين برئاسة عباس على تشكيل لجنة للحوار بشأن إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007.

وكان هذا أول اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية منذ سنوات واقتصر انعقاده على عدة ساعات.

واستضافت مصر على مدى السنوات الماضية اجتماعات للفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام.

(د ب أ)