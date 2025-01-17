سياسة | عربي | فلسطين

عباس يؤكد استعداد السلطة الفلسطينية “لتولي مسؤولياتها الكاملة” في غزة

17 - يناير - 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، أن السلطة الفلسطينية مستعدة “لتولي مسؤوليتها كاملة” في قطاع غزة، في أول رد فعل رسمي منذ إعلان اتفاق لوقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس الأربعاء.

وأورد بيان للرئاسة الفلسطينية أن “دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس (…) وأن الحكومة الفلسطينية قد أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها للتخفيف من معاناة شعبنا وعودة النازحين (…) وإعادة الخدمات الأساسية”.

واليوم الجمعة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما يمهد الطريق لعودة أول مجموعة محتجزين من القطاع يوم الأحد.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة على غزة حيث استشهد ما لا يقل عن 116 على الأقل، بينهم نحو 60 امرأة وطفلا، منذ الإعلان عن الاتفاق.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 18, 2025 الساعة 2:09 م

    ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا عباس لا يسيطر على الضفة ويريد أن يسيطر على غزة العزة و الصمود والبطولة، يا للمهزلة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد

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