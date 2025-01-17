عباس يؤكد استعداد السلطة الفلسطينية “لتولي مسؤولياتها الكاملة” في غزة

رام الله: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، أن السلطة الفلسطينية مستعدة “لتولي مسؤوليتها كاملة” في قطاع غزة، في أول رد فعل رسمي منذ إعلان اتفاق لوقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس الأربعاء.

وأورد بيان للرئاسة الفلسطينية أن “دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس (…) وأن الحكومة الفلسطينية قد أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها للتخفيف من معاناة شعبنا وعودة النازحين (…) وإعادة الخدمات الأساسية”.

الرئاسة تؤكد على موقفها الثابت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار رام الله 17-1-2025- تؤكد الرئاسة الفلسطينية، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الموقف الفلسطيني الثابت الذي أعلنه الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بضرورة وقف إطلاق… pic.twitter.com/nM4L1zmyrU — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) January 17, 2025

واليوم الجمعة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما يمهد الطريق لعودة أول مجموعة محتجزين من القطاع يوم الأحد.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة على غزة حيث استشهد ما لا يقل عن 116 على الأقل، بينهم نحو 60 امرأة وطفلا، منذ الإعلان عن الاتفاق.

(وكالات)