سياسة | عربي | فلسطين

عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

منذ 41 دقيقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، على “حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال”.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، وجه عباس خلال اجتماع قيادي طارئ ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، بـ”ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا”.

ودعا عباس إلى “توفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين”.

وأطلقت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم، هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى“، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

(د ب أ)

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  1. يقول جلال درويش:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 11:18 ص

    هذا يوم تاريخي مبروك على الأمة الاسلامية الى الامام

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 11:20 ص

    هذه المرة أنت صادق يا عباس، والله يحرر فلسطين وتكون أول رئيس لدولة فلسطين المستقلة و عاصمتها القدس الأبدية ونحج إلى الأقصى المبارك لنبارك لإخواننا الفلسطينيين بالنصر المبين على المحتل اللعين المدعوم أمريكيا و غربيا هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸😏☝️🐕🐕🐕🐕

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  3. يقول سلام:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 11:28 ص

    المهم ان يدافع عناصر السلطة المسلحين عن الشعب الفلسطيني: عن القرى والمدن والمخيمات!!!

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