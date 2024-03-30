سياسة | عربي | فلسطين

عباس يؤكد ضرورة استلام دولة فلسطين لغزة كما في الضفة

30 - مارس - 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، على ضرورة استلام دولة فلسطين لقطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية.

جاء ذلك في محادثة هاتفية مع الرئيس البلغاري رومن راديف، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وتسيطر حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على حكم غزة منذ 2007، بينما تدير السلطة الفلسطينية شؤون الفلسطينيين في الضفة، ومنذ ذلك العام يعاني الفلسطينيون انقساما سياسيا لم تفلح عديد الوساطات في إنهائه.

وجدد الرئيس عباس: “التأكيد على ضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، واستلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو في الضفة”.

كما أكد على “ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل”.

وشدد كذلك على ضرورة “منع التهجير (…) وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من اعتراف الدول بدولة فلسطين”.

وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره البلغاري “على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني فورا”.

من جهته، أعرب الرئيس البلغاري “عن أمله في نهاية الحرب، وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، وأن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والاستقلال، وتحقيق حقوقه الوطنية” حسب الوكالة الفلسطينية.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكرر الحديث عن “اليوم التالي” للحرب والجهة التي ستدير قطاع غزة.

ومرارا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية عن غزة بعد الحرب، معتبرا ذلك بأنه “آخر شيء يجب فعله”.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول مصطفى ـ الجزائر:
    مارس 30, 2024 الساعة 6:48 ص

    كيف لم يسع الى وقف الحرب والابادة على جزء م شعبه

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  2. يقول ‪Hamood Al Hashmi‬‏:
    مارس 30, 2024 الساعة 7:18 ص

    الأكثر ضرورة وأهمية للشعب الفلسطيني عموما والمقاومة خصوصا هو ترك عباس الرئاسة والاعتذار للشعب الفلسطيني

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  3. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 30, 2024 الساعة 7:38 ص

    يا طويل العمر ..تعقل وقدم الاستقالة من خلال إنتخابات وطنية شرعيه تحترم الشعب المنكوب

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    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 30, 2024 الساعة 10:32 ص

      88 سنة لا أبا لك يسأم ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

  4. يقول طرزان دبلن:
    مارس 30, 2024 الساعة 8:23 ص

    -هل نسيت كنت يوما مناضلا تحمل البندقية؟-

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  5. يقول فصل الخطاب:
    مارس 30, 2024 الساعة 10:31 ص

    هه عباس يا ناس صار يغرد خارج السرب، حتى الضفة الغربية يا عينيا هو عاجز عن حمايتها من الغطرسة الصهيو أمريكية التي تقضم ما تبقى من أراض للفلسطنيين يا أبو العينين ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸

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  6. يقول عامر عريم:
    مارس 30, 2024 الساعة 9:08 م

    المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تقف مع الشعب الفلسطيني في غزة والا تعتدي على الفلسطينيين الذين يتظاهرون دعماً لأهل غزة الجريحة ،
    كما يجب على السلطة الفلسطينية البدء من الان العمل الى تنفيذ قرارات اجتماعات مكة المكرمة والجزائر وكذلك التهيئة للانتخابات الرئاسية والتشريعية ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

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