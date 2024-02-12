عباس يبحث مع أمير قطر جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

رام الله: بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في اجتماع عقده الجانبان في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأشارت الوكالة إلى أن عباس بحث مع أمير قطر “آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة من آلة القتل الإسرائيلية”.

وحذر عباس من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن إسرائيل هجوماً على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تؤوي أكثر من 1،5 مليون مواطن فلسطيني لجأوا من شمال القطاع، ووسطه.

ودعا لتدخل المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بوقف حربها، ووقف هجومها على مدينة رفح.

وقال إن “الهجوم على رفح إن نُفذ، فسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر بشعة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، في تكرار لنكبتي 1948 و1967 اللتين لن نسمح بتكرارهما مهما حصل”.

وتابع: “شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتعرض لجرائم قتل وتطهير عرقي وتمييز عنصري يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون، يجب وقفها فوراً”.

كما طالب بضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

وتطرق عباس وتميم، بحسب “وفا”، إلى الجهود العربية الحثيثة الساعية إلى وقف الحرب، والتمهيد لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ينهي الاحتلال، ويجسد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

فضلا عن “حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بضمانات دولية وبجدول زمني محدد”.

وأشاد الرئيس الفلسطيني، بجهود قطر في السعي إلى وقف العدوان، ودعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد على التنسيق المشترك بين البلدين في سبيل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم الموقف الفلسطيني الرسمي الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وسبق الاجتماع الثنائي، اجتماع موسع بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.

ووصل عباس أمس الأحد إلى قطر في زيارة رسمية غير معلنة المدة، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود قطرية مصرية أمريكية لإبرام صفقة تبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل، ووقف الحرب التي تشنها إسرائيل والتي تُحاكم بموجبها أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(الأناضول)