عباس يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا سبل وقف حرب غزة

رام الله: بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الخميس، سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شارفت على إتمام عامها الأول.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإسبانية مدريد التي وصلها عباس الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا “آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب (الإسرائيلي) الكامل منه”.

كما استعرضا “سبل وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس”.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين، إلى جانب اعتقال أكثر من 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وشكر عباس رئيس وزراء إسبانيا على “مواقف بلاده الشجاعة بالاعتراف بدولة فلسطين (في مايو/ أيار الماضي)، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد أن “الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي القائم على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها”.

وأشار إلى “أهمية قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتي كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأربعاء)، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا”.

واعترفت إسبانيا رسميا، بدولة فلسطين، في 28 مايو الماضي، ولاحقًا، قررت رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها من بعثة فلسطين الدبلوماسية ورئيس بعثة إلى سفارة دولة فلسطين ومنح مستوى السفير لرئيسها.

وفي 6 يونيو/ حزيران، أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، انضمام بلاده إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)