عباس يبحث مع نائبة الرئيس الأمريكي تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

رام الله: بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عباس من هاريس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأكد عباس خلال الاتصال على “ضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات القصف والدمار اللذين تقوم بهما آلة القتل الإسرائيلية”.

وشدد على “أهمية مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها على علاج الآلاف الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا”.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على “رفض ومنع التهجير القسري في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس”.

وطالب بتدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به إسرائيل ومستوطنيها من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضماً صامتا ومخططا له”.

وقال إن “قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أي جزء من قطاع غزة”.

وأعرب عباس عن الاستعداد “للعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية”.

(الأناضول)