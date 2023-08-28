سياسة | عربي | فلسطين

عباس يترأس وفد فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 47 دقيقة

مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور

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رام الله: أعلن دبلوماسي فلسطيني، اليوم الإثنين، أن الرئيس محمود عباس سيترأس وفد فلسطين للمشاركة في دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن عباس سيتوجه إلى نيويورك في 17 من الشهر المقبل على أن يلقي كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من الشهر نفسه.
وأشار إلى التحضيرات الجارية تتضمن حشد الدعم السياسي والاقتصادي للقضية الفلسطينية بما في ذلك الاجتماع المقرر للدول المانحة للسلطة الفلسطينية على هامش دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفاد منصور بأن عباس سيجتمع في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وذلك قبيل جولة الأخير المقررة إلى منطقة الشرق الأوسط قبل نهاية العام الجاري.
(د ب أ)

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