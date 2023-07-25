عباس يجتمع مع قيادة حماس على هامش زيارته لتركيا

غزة: يجتمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، مع قيادة حركة حماس على هامش زيارته الجارية لتركيا.

وصرح الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك للصحافيين في غزة، بأن اللقاء بين عباس وقيادة حماس يستهدف بحث “تذليل العقبات وإنجاح لقاء الأمناء العامين للفصائل في القاهرة وصولا لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني”.

وقال مصدر في حركة حماس ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن اللقاء سيعقد برعاية تركية، عقب اجتماع عباس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مساء اليوم.

وذكر المصدر أن اللقاء بين عباس وقيادة الحركة سيبحث متطلبات انجاح لقاء الأمناء العامين في ظل سعي حماس لإعداد “أجندة بآليات واضحة لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة الهجمة الإسرائيلية”.

وأكد المصدر في حماس على أهمية اجتماع الأمناء العامين “في ظل مخاطر تصاعد المواجهة مع إسرائيل لاسيما عشية تنظيم مسيرة أعلام يهودية جديدة في شرق القدس غدا”.

وكانت حماس أعلنت أمس أنها عقدت لقاءات ثنائية مع فصائل فلسطينية لبحث سبل انجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل والاتفاق على رؤية موحدة.

ومن المقررعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة في 30 من الشهر الجاري وذلك لأول مرة منذ سنوات.

ودعا عباس إلى الاجتماع المذكور في الثالث من الشهر الجاري على خلفية عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية خلفت مقتل 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ.

(د ب أ)