عباس يحيل 12 محافظًا في الضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد المبكر والشبكات الاجتماعية تشتعل

رام الله-“القدس العربي”: في خطوة مفاجئة وغير معهودة أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإحالة 12 محافظًا في الضفة وغزة للتقاعد، كما أصدر مرسومًا يقضي بتشكيل لجنة رئاسية، تضم “شخصيات قيادية ذات اختصاص” لاختيار المرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.

وبحسب ما نشرته الوكالة الرسمية “وفا” فإن قرار الإحالة للتقاعد شمل محافظ جنين أكرم الرجوب، ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان، ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ومحافظ طوباس يونس العاصي، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل.

وشمل القرار أيضًا، إحالة محافظ شمال غزة صلاح أبو وردة، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ومحافظ خان يونس أحمد الشيبي، ومحافظ رفح، أحمد نصر، فيما استثنى قرار الإحالة للتقاعد 3 محافظين وهم محافظ القدس عدنان غيث، ومحافظة رام الله والبيرة، ليلى غنام، ومحافظ سلفيت عبد الله كميل.

وبدت المفاجئة والاستغراب في تصريحات بعض المحافظين حيث قال محافظ جنين المحال للتقاعد أكرم الرجوب “لم أتبلغ مسبقًا بقرار الإحالة للتقاعد، وعرفت بالقرار من وسائل الإعلام، ولا أعلم ما هي أسباب هذا القرار”.

وقال محافظ أريحا المحال للتقاعد جهاد أبو العسل :”لم يكلمنا أحد بشأن قرار الإحالة للتقاعد، ولم نبلغ به مسبقًا، ولا ندري ما هي الأسباب، وفوجئنا به من وسائل الإعلام”.

فيما قال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر إنه علم بقرار الإقالة اليوم، ولا يعلم بطبيعة الأسباب التي قادت إليه، وقال: “نحن ملتزمون بقرار الرئيس”.

وقال محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة: “حتى اللحظة لم يصلني أي قرار رسمي بخصوص موضوع التقاعد، وأضاف أينما تضعنا القيادة الفلسطينية فنحن جنود لها”.

وتداول البعض أسماء لشخصيات سياسية ستختار المحافظين الجدد ومما تم تداوله، مدير المخابرات العامة ماجد فرج، انتصار أبو عمارة، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة، والحج إسماعيل جبر، مستشار الرئيس في شؤون المحافظين.

واشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي بتعليقات سلبية وأخرى إيجابية على خطوة إقالة المحافظين واحالتهم على التقاعد، في حين طالب آخرون بإحالة بقية المحافظين على التقاعد أيضا.

فيما علق كتاب ومراقبون على طريقة نشر الخبر في الوكالة الرسمية من دون أن يكون هناك علم لدى غالبية المحافظين المقالين إلا عبر وسائل الإعلام حيث وصف الأمر بأنه معيب وغير معهود.





