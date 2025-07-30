عباس يرحب بنداء وإعلان نيويورك عقب “مؤتمر حل الدولتين” 

رام الله: رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالنداء والإعلان الصادرين عقب “مؤتمر حل الدولتين” الذي انعقد في مدينة نيويورك.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن عباس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

ونقلت الوكالة عن عباس في البيان الأول، إعرابه عن “تقديره وترحيبه بما جاء في نداء نيويورك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أكدت على اعترافها بدولة فلسطين، وعن رغبة الدول التي لم تعترف منها بالاعتراف بدولة فلسطين”.

وأشارت “وفا” إلى أن تلك الدول هي “أندورا، أستراليا، كندا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو، سلوفينيا، إسبانيا”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا، الأربعاء، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

ونقلت “وفا” إشادة الرئيس الفلسطيني بمواقف تلك الدول التي وصفها بـ”الشجاعة والتي أكدت التزامها برؤية حل الدولتين، وبالسلام القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وقال عباس: “اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين، أو إعلانها استعدادها الإيجابي للاعتراف بدولة فلسطين، يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل”.

كما تعزز تلك “الجهود الدولية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، وفق ما نقلته الوكالة عن عباس.

ودعا الدول الأخرى إلى الانضمام لهذا النداء، والإسهام في دفع العملية السياسية على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وفي البيان الثاني، أوضحت الوكالة أن عباس رحب بإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

وأفادت الوكالة بأن عباس أكد على الأهمية البالغة للنتائج التي أسفر عنها المؤتمر وضرورة متابعتها بجدية.

كما أعرب عن ثقته بأن الخطوات المحددة والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر نيويورك ستدخل “حيز التنفيذ”.

وقال بهذا الصدد: “هذا المؤتمر، بما خلقه من حراك دبلوماسي وديناميكية سياسية، ستكون له نتائج إيجابية ملموسة على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وانطلقت بنيويورك فعاليات المؤتمر الاثنين، برئاسة السعودية وفرنسا وبحضور فلسطين وغياب أمريكي وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، حيث استمر لمدة يومين وانتهى الثلاثاء.

وصدر مساء الثلاثاء عن المؤتمر في الجلسة الختامية، ما عُرف بـ”إعلان نيويورك” والذي أكد الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنيا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الإعلان الذي اطلعت عليه الأناضول، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية، مؤكدا على أن “إعمار غزة سيتم بدعم من صندوق دولي، ومن خلال مؤتمر لإعادة الإعمار سيعقد قريبا في القاهرة”.

كما دعا تل أبيب إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الإعلان على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، كما دعا إلى “إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات خلال عام، وتعزيز الحوكمة والأمن”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بقطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)