سياسة | عربي | فلسطين

عباس يعلن استحداث منصب نائب للرئيس والعفو عن المفصولين من فتح- (فيديو)

4 - مارس - 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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القاهرة: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، استحداث منصب نائب للرئيس، والعفو المفصولين عن حركة “فتح” التي يرأسها.

جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وخاصة بقطاع غزة.

وقال عباس: “في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا بهذه المرحلة نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة”.

وأضاف: “في هذا السياق، قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك”.

وتابع: “وحرصا منا على وحدة حركة فتح قررنا إصدار عفوٍ عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك”.

ومضى قائلا: “نود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة – رئاسية وتشريعية – خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك”.

وأشار كذلك إلى العمل على عقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة القادمة، دون تحديد موعد محدد.

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول ببعض صلاحياته.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 4, 2025 الساعة 4:58 م

    هه هل شعر عباس بقرب تقاعده يا زلمة 88 سنة وانت لم تفعل شيئا لحماية الفلسطينيين من الإبادة الصهيو نازية

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  2. يقول إبسا الشيخ:
    مارس 4, 2025 الساعة 6:34 م

    يا ترى من يكون نائب الرئيس

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  3. يقول سامر:
    مارس 4, 2025 الساعة 6:49 م

    عباس يوعد بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية منذ أكثر من 14 عام وبدون أن يقدم على ذلك. الشعب الفلسطيني

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  4. يقول Abdo:
    مارس 4, 2025 الساعة 7:14 م

    90 عاما ومازال تمام وفي لياقة بدنية عالية ماشاء الله اللهم زد وبارك لكن للعلم فعباس هو أكبر رئيس معمر فوق كوكب الأرض وليس هنا على الأمد الطويل أية آمال لترك كرسي الرئاسة

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  5. يقول عمر:
    مارس 4, 2025 الساعة 8:01 م

    ضغط اماراتي على عباس للعفو على المطرودين من فتح وهذا يمهد الطريق لعودة دحلان وحاشيته وعودة التنسيق الامني مع الاحتلال

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  6. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizer:
    مارس 4, 2025 الساعة 8:58 م

    صحوه الضمير أو الاستيقاظ من حلم مزعج
    صوت الشعب هو صاحب القرار في إختيار القياده الشريفه العفيفه وما دون صوت الشعب سيكون الإختيار فاشل فاشل فاشل

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  7. يقول مقهور فلسطيني:
    مارس 4, 2025 الساعة 9:02 م

    العفو عن المفصولين من حركة فتح تعني أن هنالك طبخة جاهزة للأكل للسيد محمد دحلان.
    دعونا ننتظر

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  8. يقول نصير الخزامي:
    مارس 4, 2025 الساعة 11:55 م

    عباس عاجز عن مواجهة اسرائيل و حماية الضفة ثم يتحدث عن غزة

    رد

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