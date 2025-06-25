عباس يعلن الاستعداد الكامل للعمل مع ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام شامل

غزة- “القدس العربي”:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن استعداده الكامل للعمل عن كثب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، للتفاوض فورا، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل وتنفيذه، ضمن إطار زمني واضح وملزم، ينهي الاحتلال، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.

وأكد عباس على أهمية وجود “سلام عادل ودائم، قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وأعلن في رسالة بعثها للرئيس الأمريكي استعداد دولة فلسطين للعمل معه ومع المملكة العربية السعودية، والدول العربية والإسلامية، والشركاء الأوروبيين والدوليين، “من أجل تحقيق وعد السلام، وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للجميع”.

وجاء في الرسالة: “معكم، يمكننا تحقيق ما كان يبدو مستحيلا: فلسطين معترف بها، حرّة، ذات سيادة وآمنة، وإسرائيل معترف بها وآمنة، ومنطقة تنعم بالسلام والازدهار والتكامل”.

وتابع: “يحدونا الأمل والثقة بقدرتكم على صنع تاريخ جديد لمنطقتنا يعيد للمنطقة السلام المفقود منذ أجيال طويلة”.

وفي الرسالة استذكر الرئيس الفلسطيني مواقف ترامب التي وصفها بـ”الشجاعة”، والتي عبر فيها عن ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، وتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم، ما يشكل خطوة إضافية في جهوده الهامة، الساعية لإحلال السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي العالم أجمع، وإعطاء الأمل لشعوب المنطقة بأن السلام يمكن أن يتحقق، وأن العدالة يمكن أن تسود، إذا ما توفرت الإرادة والقيادة التي تمثلونها.