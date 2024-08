أنقرة ـ قيس أبو سمرة: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، عزمه التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان التركي في العاصمة أنقرة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء حكومته وكافة الأحزاب التركية.

وقال عباس: “أعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة”.

وأضاف: “أدعو قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة والدول الصديقة إلى المشاركة في زيارة قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي”.

ومضى قائلا: “أدعو مجلس الأمن الدولي لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية”.وشدد بالقول “إمّا النصر أو الشهادة”.

There is a picture of slain Hamas leader Haniyeh in the seatings at the parliament pic.twitter.com/AlrQm6XuaW

NEW: Palestinian President Mahmud Abbas has been given a standing ovation by all members of the Turkish Parliament as he enters the grand hall to give an address.

Erdogan is in the gallery. The speech scheduled in response to Israeli PM Netanyahu’s address to the US Congress pic.twitter.com/87HSZCwaeh

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 15, 2024