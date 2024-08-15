سياسة | عربي | فلسطين

عباس يعلن عزمه التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة – (صور وفيديو)

15 - أغسطس - 2024

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أنقرة ـ قيس أبو سمرة: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، عزمه التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية.
جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان التركي في العاصمة أنقرة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء حكومته وكافة الأحزاب التركية.
وقال عباس: “أعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة”.
وأضاف: “أدعو قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة والدول الصديقة إلى المشاركة في زيارة قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي”.
ومضى قائلا: “أدعو مجلس الأمن الدولي لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية”.وشدد بالقول “إمّا النصر أو الشهادة”.

(الأناضول)



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  1. يقول احمد امين المملكة المغربية:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 2:59 م

    فكرة جيدة واتمنى ان تؤتي أكلها كما اتمنى من كل دولة لها القدرة على انجاحها ان تساهم في ذلك
    كما اقترح على السلطة الفلسطينية في حالة لا قدر الله استمرت هذه الحرب المجرمة ان تبعث كل أسبوع بحصيلة الضحايا وبالتفصيل(شيوخ أطفال رضع…) وان تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة نشر ذلك وتوزيعه على الدول الأعضاء كما ينبغي أن تكون رساءل السلطة للأمم المتحدة رساءل مفتوحة يطلع عليها الرأي العام العالمي

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  2. يقول عبد المجيد فرنسا:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 3:19 م

    لن يستطيعوا الدخول الى غزة
    لان إسرائيل ستمنعهم

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 4:05 م

    هه إنه تحدي بنغفير وسموتريتش و النتن ياهو يا الياهو في الوقت المستقطع، فهل ستنجحون،. لا أظن ذلك أبدا أبدا أبدا ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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  4. يقول عابد صابر:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 4:10 م

    أهلا باخ أبو مازن رءيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نرحب بكم في غزة العزة غزة المجاهدة غزة العزة للرجال والنساء والأطفال والشيوخ نحن المسلمون بالديار أوربية افرحتنا واتلجت صدورنا بهذا الموقف الرجولي الشجاع وليس غريب عنكم لقد كلنا نقدم لكم اللوم الشديد لهاته الشهور العسيرة وإنه لموقف الرجال الأقوياء ويحسب لسيادتكم ويرحب به كل المسلمين والمسلمات في العالم وليكون يوم وحدة وطنية فلسطينية خالصة صادقة فاتحة الفتح المبين والخير والبركات لجميع الفلسطينيين..ويغفر الله لكم بهذه المباذرة القيمة ما تقدم من ذنبك وما تأخر رحم الله سلفكم عرفات عندما قال، شهيدا شهيدا شهيدا. نتمنى لكم التوفيق والصحة والعافية. وأنه لجهاد نصر أو استشهاد. اللهم انصر اخواننا الفلسطينيين المجاهدين وثبتهم وقويهم بالإيمان ووحدهم والف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعلهم أقوياء اشداء على عدوك وعدوهم الظالمين والله غالب على أمره ولكن أكثر ألناس لايعلمون.

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  5. يقول مغترب:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 4:19 م

    أتمنى تطبيق الإعلان ! سوف تحسب للرجل لما لا ان توفرت العزيمة !
    والخوف كل الخوف ان تمارس على الرجل ظغوطات من جهة او جيهات ما للتراجع عن القيام بدالك للأسف نتمنى ان يطبق الإعلان ، أكيد سوف يلقى اشادة و دعم من جميع احرار العالم ان شاء الله.

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  6. يقول فضيل الجزائر:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 5:37 م

    على عباس والسلطة الفلسطينية إعطاء الأوامر لعناصرهم الأمنية المسلحة التحول إلى مقاومة الإحتلال بدل التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني واعتقال وتعذيب الشباب المقاوم. حينذاك سنصدقك يا عباس!

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  7. يقول زياد:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 6:57 م

    عند سماع محمود عباس وطريقة كلامه أراه لا يختلف عن كلام الشهيد إسماعيل هنيه فنتيجة الحديث تعبر عن مشاعر الاحرار في الامه الاسلاميه وكذلك العربية لكن عليه تطبيق هذا علي الارض فنحن شبعنا من كلام مستمر دون تنفيذ هذا الكلام

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  8. يقول كريم إلياس /غزة الجريحة:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 8:19 م

    عشرات الآلاف من القوى الامنية التابعة لسلطة محمود عباس…عشرات الآلاف من قطع الاسلحة التي تحوزها قوات السلطة..!! و النتيجة غزة تُباد و شعبها يُحرق و اطفالها يُذبحون و كانهم ليسوا بأشقاء لإخوتهم الفلسطينيين في الضفة و لا إخوة العرب و لا الدين..!؟ فلماذا نظالب حزب حسن نصر الله بفتح جبهة نارية لوقف الإبادة الصهيونية و لماذا نطالب نظام الملالي بالتدخل ..و قوات السلطة الفلسطينية ..و هي اقرب الى حدود دولة الكيان الصعيوني من الضاحية الجنوبية و طهران . .. !! ترفض إطلاق و لو رصاصة واحدة …أليست ( المسؤولة الاولى للدفاع عن ارواح و حياة الفلسطينيين..كل الفلسطينيين من دون إستثناء تقع على عاتق من ابرموا إتفاقية اوسلوا و السلطة التي إنبثقت عنها..التي اوهمت شعبها بانهم سيقيمون له دولة ..عن طريق السِلم و رفع غصن الزيتون و مفاوضاتهم العبثية ..)

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  9. يقول qoraish:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 9:20 م

    إن شاء الله، سينضم جميع رؤساء وملوك الدول الإسلامية إلى عباس ويذهبون إلى غزة!
    من يريد مساعدة فلسطين فهو ”الآن”
    Whoever wants to help Palestine, it’s now
    لقد سئم الشعب سماع خطاباتكم .

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