عباس يعلن عن خطة تستهدف “ضخ دماء جديدة” في السلطة الفلسطينية

رام الله: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، عن خطة تستهدف “ضخ دماء جديدة” في السلطة الفلسطينية وتقوية الجبهة الداخلية.

وقال عباس لدى افتتاحه دورة اجتماعات في رام الله للمجلس الثوري لحركة فتح التي يتزعمها إن “هناك خطة موضوعة لتقوية جبهتنا الداخلية عبر إعطاء الفرص لضخ دماء جديدة لأخذ دورها في مسيرة البناء والتطوير”.

وأقال عباس (88 عاما) مؤخرا 12 محافظا في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأحالهم للتقاعد. وتبع ذلك إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية عن إحالة عدد من السفراء للتقاعد.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، قال عباس إن الجانب الفلسطيني “لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال الرامية لتكريس الاحتلال وديمومته عبر تطبيق خطط الضم والتوسع العنصري، وتطبيق نظام الأبارتايد، وجر الأوضاع إلى مربع العنف والتصعيد للتهرب من الالتزامات الواجبة عليه”.

وجدد عباس التمسك بالمقاومة الشعبية السلمية، معتبرا أنها “تحقق أهدافها المرجوة منها، لكنها بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل كشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم، وأن شعبنا يستحق حريته واستقلاله كباقي شعوب العالم الحر”.

وفي ملف المصالحة، شدد الرئيس الفلسطيني على أهمية انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر الذي انعقد في 30 من الشهر الماضي.

واعتبر أن الاجتماع “خطة جادة ومهمة على طريق تحقيق وحدة شعبنا وأرضنا في مواجهة التحديات الخطيرة التي تمر بها فلسطين والعالم أجمع”، مشيرا إلى أن هناك خطوات لاحقة لاستكمال ما جرى في مدينة العلمين المصرية.

(د ب أ)