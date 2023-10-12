عباس يلتقي بالعاهل الأردني وبلينكن لوقف الحرب على غزة

رام الله: أعلن مسؤول فلسطيني، الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس، فيما يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غدا الجمعة.

وقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في منشور على موقع (إكس)، “في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من قبل القيادة الفلسطينية لوقف هذه الحرب المدمرة وفي إطار الجهد المشترك بين الأردن وفلسطين يلتقي اليوم الرئيس محمود عباس في عمان أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني”.

وأضاف: “من المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس يوم غد الجمعة مع وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن”.

يذكر أن بلينكن يبدأ زيارة رسمية إلى إسرائيل الخميس يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

(الأناضول)

في اطار الجهد المبذول على مدار الساعة من قبل القيادة الفلسطينية لوقف هذه الحرب المدمرة وفي اطار الجهد المشترك بين الأردن وفلسطين يلتقي اليوم فخامة الرئيس محمود عباس في عمان أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني . ومن المقرر ايضا ان يلتقي السيد الرئيس يوم غد الجمعة مع وزير… — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) October 12, 2023