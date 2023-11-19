عبد الرحيم كمال: الشعب الفلسطيني معجزة إلهية على الأرض

القاهرة ـ «القدس العربي»: في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة «أون تي في»، تحدث الكاتب المصري عبد الرحيم كمال عن الكارثة الإنسانية التي تجتاح فلسطين جراء المجازر الصهيونية. وأطلق تصريحات جريئة تكشف حقيقة مأساة الشعب الفلسطيني وتأثير الحرب على الوعي الجماعي.

وأكد أنها ليست مجرد نزاع عسكري، بل كان لها تأثير عميق على الوعي الجماعي، خاصةً بين الأطفال الذين أصبحوا يدركون بشكل أعمق مدى حجم القضية الفلسطينية.

وكشف التحامل على اللاعب المصري محمد صلاح. واعتبر أن هذا استفزاز، مؤكدًا أن هناك أمورًا أهم من ذلك تحدث في فلسطين، ويرى أن تركيز الانتباه على قضايا فرعية هو تشتيت للرؤية الحقيقية للأحداث في غزة.

وتحدث عن صمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات. مشيرا إلى أنه في كل مسلسلاته يتحدث عن الكرامات والمعجزات، معتبرا أن الشعب الفلسطيني هو معجزة إلهية على الأرض، ذلك أنهم الأصحاب الحقيقيون للأرض، لذا فإنهم باقون وصامدون، ولن يتخلوا عن تاريخهم وحقوقهم، في حين أن الغرباء لن يتحملوا أي تحديات وسيرحلون تاركين الأرض لأصحابها الحقيقيين.

وهو يرى أن فلسطين ليست مجرد قضية، بل هي جزء من تاريخ الأمة. وفي ختام حديثه، عبر عن تفاؤله في أن تجسد الأجيال القادمة التغيير والوعي تجاه قضية فلسطين، رغم التحديات المستمرة.