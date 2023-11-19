منوعات

عبد الرحيم كمال: الشعب الفلسطيني معجزة إلهية على الأرض

19 - نوفمبر - 2023

فايزة هنداوي
حجم الخط
1

القاهرة ـ «القدس العربي»: في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة «أون تي في»، تحدث الكاتب المصري عبد الرحيم كمال عن الكارثة الإنسانية التي تجتاح فلسطين جراء المجازر الصهيونية. وأطلق تصريحات جريئة تكشف حقيقة مأساة الشعب الفلسطيني وتأثير الحرب على الوعي الجماعي.
وأكد أنها ليست مجرد نزاع عسكري، بل كان لها تأثير عميق على الوعي الجماعي، خاصةً بين الأطفال الذين أصبحوا يدركون بشكل أعمق مدى حجم القضية الفلسطينية.
وكشف التحامل على اللاعب المصري محمد صلاح. واعتبر أن هذا استفزاز، مؤكدًا أن هناك أمورًا أهم من ذلك تحدث في فلسطين، ويرى أن تركيز الانتباه على قضايا فرعية هو تشتيت للرؤية الحقيقية للأحداث في غزة.
وتحدث عن صمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات. مشيرا إلى أنه في كل مسلسلاته يتحدث عن الكرامات والمعجزات، معتبرا أن الشعب الفلسطيني هو معجزة إلهية على الأرض، ذلك أنهم الأصحاب الحقيقيون للأرض، لذا فإنهم باقون وصامدون، ولن يتخلوا عن تاريخهم وحقوقهم، في حين أن الغرباء لن يتحملوا أي تحديات وسيرحلون تاركين الأرض لأصحابها الحقيقيين.
وهو يرى أن فلسطين ليست مجرد قضية، بل هي جزء من تاريخ الأمة. وفي ختام حديثه، عبر عن تفاؤله في أن تجسد الأجيال القادمة التغيير والوعي تجاه قضية فلسطين، رغم التحديات المستمرة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 19, 2023 الساعة 10:16 م

    إنهم : شعب الجبارين !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

أخبار ذات صلة

«أصحاب القضية»: أغنية لمدحت صالح تتضامن مع أهالي غزة- (فيديو)
2 - يونيو - 2024
مغني الراب المصري «ويجز» يرفض إعلان بيبسي تضامناً مع غزة
28 - مايو - 2024
مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يوجه التحية للفنانين الذين استشهدوا في فلسطين
23 - مايو - 2024
تباين مواقف مهرجان كان بين أوكرانيا وغزة: منع أي مظاهر للتضامن مع الشعب الفلسطيني
16 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية