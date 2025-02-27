عبد العاطي ولافروف يبحثان الوضع في سوريا وخطة رفض تهجير الفلسطينيين- (تدوينة)

القاهرة: بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الوضع في سوريا، والخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار في قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتناول الاتصال الهاتفي “العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات في قطاع غزة”.

واستعرض الوزير المصري “التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم 4 مارس/ آذار القادم، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل)، كما تناول الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم”.

وأعاد عبد العاطي، “التأكيد على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من القطاع وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد عبد العاطي على “موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية أن تكون مصدر استقرار بالإقليم”، وفق ذات البيان.

ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير البنية التحتية العسكرية والقدرات المتبقية من جيش النظام المخلوع، ووسّع نطاق احتلاله داخل المنطقة العازلة المحيطة بمرتفعات الجولان، التي تعد جزءا من الأراضي السورية، حتى وصل إلى مسافة 25 كيلومترا من العاصمة دمشق.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

يذكر أن إسرائيل تحتل مرتفعات الجولان السورية منذ عام 1967. وفي عام 1974، تم توقيع اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا، والتي حددت حدود المنطقة العازلة والمنطقة منزوعة السلاح.

(الأناضول)