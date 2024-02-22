عبد اللطيف المكي لـ«القدس العربي»: حان الوقت لفتح مكتب للمقاومة الفلسطينية في تونس

تونس – «القدس العربي»: دعا عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، إلى افتتاح مكتب للمقاومة الفلسطينية في تونس، للمساعدة في “تقريبها” من التونسيين وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، كما اعتبر أن مقاومة التطبيع هي “إرادة قبل أن تكون نصوصاً”، منتقداً عدم قيام السلطات بمحاسبة مثقفين وفنانين تونسيين تعاملوا بشكل مباشر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “على الصعيد الميداني هناك حقيقتان في قطاع غزة والضفة الغربية، الأولى أن ثمة مذبحة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني في ظل وجود عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمعتقلين، وهذا ما اعترفت به محكمة العدل الدولية “ضمنياً” عقب دعوى جنوب إفريقيا، وإذا أحصينا عدد الشهداء والجرحى، نجد أن واحداً من كل عشرين مواطناً غزاوياً استشهد أو جرح، ولكن رغم ذلك هناك صبر استراتيجي وصمود واحتضان للمقاومة استطاع أن يحطم معنويات الصهاينة، فليس الصواريخ وحدها من دكت المباني والمعنويات لدى الكيان الصهيوني، بل أيضاً صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه حتى بعد تدميره منازله”.

حرب غير متناظرة

وأضاف: “الحقيقة الثانية أن هناك حرباً غير متناظرة، استطاعت المقاومة أن تثبت فيها أنها قادرة على الاستمرار في إطلاق النار ومواجهة العدو وضخ ما يجب من القوات في كل وقت، لدرجة أنها كسرت مقولة الانتصار التي يروج لها العدو الصهيوني، وأكدت أنه لم يحقق أي هدف من أهداف الحرب التي وضعها، ودليل ذلك أنهم (إسرائيل) قالوا إنهم سيطروا على شمال ووسط قطاع غزة منذ أشهر، ولكن عمليات المقاومة في هذه المناطق تؤكد زيف هذه الرواية. باختصار، هناك انتصار عسكري وسياسي (للمقاومة) وصمود شعبي، لدرجة تؤسس لمرحلة جديدة في تناول القضية الفلسطينية”.

وأكد المكي أن عملية طوفان الأقصى أكدت فشل جميع الاتفاقيات السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أن “العدو الصهيوني استغلها لقضم المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأرض، ونتذكر أن نتنياهو قال قبل معركة طوفان الأقصى أن هدف حكومته المتطرفة هو دفع الفلسطينيين لنسيان فكرة الدولة أصلاً، وكانوا يستعدون للتقسيم المكاني للمسجد الأقصى وربما هدمه، ولكن عملية طوفان الأقصى جاءت لتلغي كل هذا وتؤكد أن القضية لا بد أن يتم تناولها بطريقة أخرى”.

واعتبر أن “حل الدولتين لم يعد ممكناً في ظل ما تم قضمه من الأراضي وفرضه من الحقائق الاستعمارية الاستيطانية، كما أن حل الدولة الواحدة لا بد أن تكون فيه ضمانات لكيلا يتمتع العنصر الصهيوني بتفوق وتحكم، فقبل نكبة 1948 كان اليهود يعيشون في فلسطين إلى جانب العرب (المسلمين والمسيحيين)، ويمكن تكرار هذا الأمر لكن بشرط، ألا يكون الطرف الإسرائيلي هو المتحكم، وبالتالي يتم إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني وجعله أقلية مهضومة الجانب”.

وفيما يتعلق بـ”تناقض” الموقف الرسمي التونسي من القضية الفلسطينية، قال المكي: “الحكومات التونسية كانت دوماً مع الحقوق الفلسطينية؛ ففي عام 2012 حط عدد كبير من الطائرات التونسية في مطار العريش المصري محملة بالمساعدات، كما تم استضافة عشرات الجرحى من إخواننا الفلسطينيين في تونس، وكنت حينها وزيراً للصحة حيث زرت قطاع غزة في طائرة عسكرية تحمل مساعدات وتجولت فيها واصطحبت معي طاقماً طبياً في الجراحة والتخدير عملوا في مجمع الشفاء الطبي لأسبوعين، وجلبوا معهم الحالات الصعبة من الجرحى، ولذلك أؤكد أن دعم فلسطين هو موقف تونسي ثابت مهما كانت الحكومة والظروف”.

واستدرك بقوله: “نحن طالبنا بترجمة الموقف الرسمي التونسي الحالي على أرض الواقع، سواء في المتابعات القضائية أو غيرها، وتقدمت شخصياً بطلب لفتح مكتب للمقاومة في تونس لكي تستطيع أن تكون أقرب للشعب التونسي، وتساهم في إيصال مساعداته سواء كانت سياسية أو مادية أو معنوية (إلى قطاع غزة)”.

إرادة وليست نصوص

وحول الجدل المثار بشأن مشروع قانون تجريم التطبيع، قال المكي إن “مقاومة التطبيع هي إرادة قبل أن تكون نصوصاً، وحتى لو لم تكن هناك نصوص فيجب أن يكون هناك إرادة سياسية لإيجاد آلية قانونية لمواجهة التطبيع. فاليوم في تونس هناك بعض المثقفين والفنانين يطبعون ويتعاملون مع الكيان الصهيوني، ولكن السلطات التونسية لم تحاسبهم وفق القوانين الموجودة”. وأضاف: “نحن مع وجود قانون لتجريم التطبيع، على أن يكون مدروساً بشكل جيد، وربما اعتقد البعض أن وجود الرئيس قيس سعيد سيشكل “فرصة” لتمرير هذا القانون (نتيجة لموقفه الإيجابي من القضية الفلسطينية)، لكن تم إيقاف هذا القانون في البرلمان، ورغم ذلك أعتقد أنه سيأتي يوم ويتم فيه تجريم التطبيع، سواء عبر هذا القانون أو غيره”. وفي السياق ذاته، لم يستغرب المكي وجود ضغوط أمريكية وألمانية لمنع تمرير قانون تجريم التطبيع، فـ”الموقف الألماني هو الأسوأ على الصعيد الأوروبي تجاه الحرب التي تشن على الشعب الفلسطيني، ولكن لو بنت المقاومة سلوكها على مواقف الدول الغربية فربما لما حدثت عملية طوفان الأقصى”.

لكنه اعتبر، في المقابل، أن عملية طوفان الأقصى “استطاعت أن تخلل أهم معاقل الرأي العام العالمي المساند للكيان الصهيوني في قلب أمريكا وبريطانيا والدول الغربية”.