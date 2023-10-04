عبد اللهيان: اتفاق إيراني سعودي على إعادة مباراة سباهان والاتحاد

إسطنبول: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إن هناك اتفاقا مع السعودية على إعادة مباراة فريقي سباهان والاتحاد التي ألغيت الاثنين.

وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء، أن عبد اللهيان قال للصحفيين على هامش اجتماع حكومي، إنه كان على اتصال مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أثناء أحداث المباراة.

وأضاف أن “العلاقات بين طهران والرياض تمضي قدما، ويجب ألا نسمح بأن تصبح الرياضة أداة سياسية”.

ورأى أنه “يجب على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) التعليق على هذه الحادثة من الناحية الفنية”.

وبين أن “هناك اتفاقا بين إيران والسعودية على أن تعاد المباراة في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه”.

ولم يصدر تعليق سعودي فوري رسمي على تصريحات عبد اللهيان، ولا من نادي الاتحاد.

(الأناضول)