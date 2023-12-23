عبد اللهيان: القضية الفلسطينية موضع اهتمام إيران

طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم السبت اهتمام بلاده بالقضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن عبد اللهيان قوله اليوم في مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، مخاطبا المشاركين: “إن حضوركم يعد علامة على الاهتمام بالقيم الإنسانية وإحدى القضايا التي لم تحل لدى المجتمع الدولي خلال العقود الماضية وهي قضية فلسطين المهمة”.

وأضاف: “إن قضية فلسطين كانت دائماً موضع اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي كانت موجودة في فكر الإمام الخميني وأيضا في رؤية واستراتيجية سماحة قائد الثورة الإسلامية الايرانية”.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن المؤتمر الدولي حول فلسطين “يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المضطهد في غزة والضفة الغربية، وزيادة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تسريع إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى فلسطين”.

(د ب ا)