عبد اللهيان: المنطقة أشبه بـ”برميل بارود” نتيجة هجمات إسرائيل على غزة

جدة: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إن المنطقة باتت أشبه بـ”برميل بارود” بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وصرح عبد اللهيان للصحافيين، حول الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في جدة السعودية، بحسب وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية.

ولفت أن جميع وزراء الخارجية في الاجتماع اتفقوا على المطالبة بوقف الحرب في أسرع وقت ممكن، محذرا من تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على المنطقة.

وقال عبد اللهيان إن “المنطقة أضحت أشبه ببرميل بارود، وهناك احتمال بحدوث انفجار وخروج الأحداث عن السيطرة”.

وأضاف: “نأمل أن تنتهي جرائم الحرب المرتكبة ضد أهل غزة في أسرع وقت ممكن”.

وأشار عبد اللهيان إلى أن المشاركين في اجتماع المنظمة لديهم مخاوف جدية بشأن اتساع رقعة الحرب.

ودعا البيان الختامي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية بمدينة جدة الأربعاء، إلى “ضرورة الوقف الفوري للعدوان الهمجي على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة”.

كما طالب بـ”الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على عدوانه وحصاره ومجازره ضد أهالي القطاع”.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

(وكالات)



