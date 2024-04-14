سياسة | دولي | إيران

عبد اللهيان: ليس لدى إيران نية لمواصلة الهجمات على إسرائيل- (تدوينة)

14 - أبريل - 2024

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لا تنوي مواصلة هجماتها ضد إسرائيل، لكنها لن تتردد في الرد على أي هجوم محتمل.

وقال عبد اللهيان في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، الأحد: “ممارسة إيران حقها في الدفاع عن النفس يدل على النهج المسؤول الذي تتبعه تجاه السلام والأمن الإقليمي والدولي”.

وأشار عبد اللهيان إلى أن الهجمات المباشرة ضد إسرائيل انتهت.

وأضاف: “إيران ليس لديها نية لمواصلة العمليات الدفاعية في هذه المرحلة، لكنها لن تتردد إذا لزم الأمر في حماية مصالحها المشروعة ضد أي هجوم جديد”.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن “الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة (في إشارة لفلسطين)”، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي وصفته طهران بأنه “إسرائيلي”، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.

(الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أبريل 14, 2024 الساعة 3:56 م

    اقتباس: “وزير إسرائيلي: سنجعل إيران تدفع الثمن في الوقت المناسب”

    رد

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