عبد اللهيان: واشنطن تشتري الماء الثقيل الإيراني عبر وسيط

أنقرة: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن الولايات المتحدة اشترت الماء الثقيل المنتج إيرانياً المستخدم في المفاعلات النووية من خلال أطراف ثالثة، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وشدد عبد اللهيان، خلال فعالية في طهران، على أن قطاعي الصواريخ والطاقة النووية يعدّان من أكثر المجالات تطوراً في بلاده، رغم العقوبات الأمريكية، بحسب وكالة تسنيم للأنباء المحلية شبه الرسمية.

وأضاف: “الولايات المتحدة تشتري الماء الثقيل الإيراني عبر وسيط. وقد أخبرني مسؤول غربي أن أفضل أنواع المياه الثقيلة المنتجة في العالم تعود إلى إيران”.

ولفت إلى عدم إحراز أي تقدم بشأن إحياء الاتفاق النووي “الذي لم يعد موجوداً” مع الدول الغربية، بعد انسحاب أحادي للولايات المتحدة منه، في 2018.

وتابع: “قلنا منذ البداية إننا لن نتجاوز الخطوط الحمراء، ولم نعد إلى الاتفاق لأن الطرف الآخر لم يأخذ بالحسبان خطوطنا الحمراء”.

وأكد عبد اللهيان أن إيران كلما تقدمت (في برنامجها) يفقد الاتفاق النووي جوهره، “ولن نحشر أنفسنا في نفق الاتفاق النووي الضيق”.

فيما لم يصدر تعليق أمريكي فوري على ما ذكره وزير الخارجية الإيراني.

ومنذ أبريل/ نيسان 2021، تجري محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة النمساوية فيينا، لإحياء الاتفاق النووي.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه عام 2015، بين إيران من جهة ومجموعة الدول 5+1 من جهة ثانية.

وتضم مجموعة 5+1، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا.

(الأناضول)