عبد اللهيان يبحث مع قادة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” تطورات غزة

طهران: بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، آخر مستجدات الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن مباحثات عبد اللهيان، مع هنية والنخالة، جاءت خلال اتصالين هاتفيين.

وأضافت أن عبد اللهيان، أكد أن “الوقف الفوري لجرائم إسرائيل ضد الأهالي العزل في غزة مفتاح لإرساء الاستقرار والهدوء في المنطقة بأكملها”.

وفي هذا الإطار، هنأ الوزير الإيراني، “المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأربعة الماضية”.

وأكد أن “الشعب الفلسطيني، المالك الحقيقي للأرض الفلسطينية، له الحق في تقرير مصيره ومستقبله، ولا يحق لأي جهة أن تفرض إرادتها وخططها عليه”.

من جانبه، أطلع هنية، الجانب الإيراني على آخر تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية والخطط والمبادرات السياسية بشأن وقف الهجمات الإسرائيلية وتبادل الأسرى، بحسب البيان نفسه.

وشدد هنية، على أنهم لن ينظروا في الحلول المطروحة عليهم إلا إذا تحققت مصالح الشعب الفلسطيني.

وفي اتصاله مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بحث عبد اللهيان، معه آخر التطورات في غزة وفلسطين والمقترحات المقدمة للفصائل الفلسطينية بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشار البيان، إلى تأكيد عبد اللهيان، خلال الاتصال على “ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري لجرائم إسرائيل ضد الأهالي العزل في غزة، ومعارضة الهجرة القسرية”.

من جانبه، شدد النخالة، على أن “الشعب الفلسطيني سيخرج منتصرا من الحرب في نهاية المطاف ولن يكون أمام إسرائيل خيار سوى الاستسلام لإرادة الشعب الفلسطيني”.

(الأناضول)