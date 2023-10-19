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عبد الله الثاني والسيسي يدعوان لوقف “فوري” للحرب على غزة ويرفضان أي محاولة لتهجير الفلسطينيين- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني- من حساب الديوان الملكي على الفيسبوك

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى وقف “فوري” للحرب على غزة، وأكدا رفضهما أي محاولات تهجير “قسري” لفلسطينيين إلى مصر والأردن.

جاء ذلك خلال لقاء في القاهرة، ضمن زيارة رسمية “قصيرة” بدأها العاهل الأردني الخميس، للتشاور حول تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشدد السيسي وعبدالله على ضرورة حماية المدنيين ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة، وضرورة استئناف عملية السلام بما يفضي لحل الدولتين.

وبحسب بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، حذر الملك عبد الله والرئيس السيسي من أن “عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها”.

كما أكدا إدانتهما لاستهداف طائرات الاحتلال المستشفى المعمداني في غزة الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من المدنيين.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف هذا المستشفى؛ ما أودى بحياة 471 فلسطينيا. بينما نفت سلطات الاحتلال مسؤوليتها عن القصف، الذي أثار إدانات واسعة.

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  1. يقول الحوار المتمدن:
    أكتوبر 19, 2023 الساعة 2:40 م

    يدعوان من؟ إذا تصلنا بهذا أو ذاك سيقول لم يدعوني أحد!

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  2. يقول سلام:
    أكتوبر 19, 2023 الساعة 2:46 م

    ما يتم الان في فلسطين التاريخية المحتلة هو مواجهة بين الحق والباطل، بين العدالة والظلم، بين الاستعباد والتحرر، بين الاستعمار والاستقلال بين الشعب الاصلي، والمرزقة القراصنة,, هذه قضية تتكفل بها الامة العربية، وليس والعيون الحراس الساهرين على حدود وامن المستعمر المستعبد المحتل للارض العربية,,, قبلهم سلطة التنسيق والتعاون,

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  3. يقول alaa:
    أكتوبر 19, 2023 الساعة 2:57 م

    يدعوان بالكلام الفاضي -اين توصيل المساعدات المياه والغذاء وهو اقل واجب –

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