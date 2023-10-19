عبد الله الثاني والسيسي يدعوان لوقف “فوري” للحرب على غزة ويرفضان أي محاولة لتهجير الفلسطينيين- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى وقف “فوري” للحرب على غزة، وأكدا رفضهما أي محاولات تهجير “قسري” لفلسطينيين إلى مصر والأردن.

جاء ذلك خلال لقاء في القاهرة، ضمن زيارة رسمية “قصيرة” بدأها العاهل الأردني الخميس، للتشاور حول تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشدد السيسي وعبدالله على ضرورة حماية المدنيين ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة، وضرورة استئناف عملية السلام بما يفضي لحل الدولتين.

وبحسب بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، حذر الملك عبد الله والرئيس السيسي من أن “عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها”.

كما أكدا إدانتهما لاستهداف طائرات الاحتلال المستشفى المعمداني في غزة الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من المدنيين.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف هذا المستشفى؛ ما أودى بحياة 471 فلسطينيا. بينما نفت سلطات الاحتلال مسؤوليتها عن القصف، الذي أثار إدانات واسعة.