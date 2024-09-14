عبد الله السعيد يقود الزمالك لفوز صعب على الشرطة الكيني بكأس الكونفيدرالية

نيروبي: استهل الزمالك حملة الدفاع عن لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية بانتصار صعب على حساب مضيفه الشرطة الكيني 1 /صفر اليوم السبت في ذهاب الدور الثاني من البطولة القارية.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه المخضرم عبد الله السعيد الذي أحرز أول هدف على المستوى الإفريقي مع الفريق الأبيض في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل في مصر، حيث يكفي الزمالك التعادل أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور التالي، بينما لا بديل أمام الشرطة سوى الفوز بفارق أكثر من هدف لكي يستمر في البطولة القارية.

ولم يضم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أي لاعب من الصفقات الجديدة سوي حسام أشرف المهاجم الشاب العائد من تجربة الإعارة ببلدية المحلة وأحمد محمود العائد من الإعارة بالجونة حيث استبعد الفلسطيني عمر فرج ومحمد حمدي والمغربي محمود بنتايك والسنغالي الشاب سيدي ندياي.

(د ب أ)