«عبوة العيد» في جنين… صُداع الاحتلال المتجدّد

جنين- «القدس العربي»: على مهل فاقت مدينة جنين في ثالث أيام العيد. لقد نام المواطنون على مخاوف أن تقوم قوات الاحتلال بعملية تدمير انتقامية للبنية التحتية في المدينة المدمرة في رد فعل متوقع على حادثة تفجير عبوة ناسفة مساء السبت، بعد نحو خمسة أشهر من عملية عسكرية هدفت إلى منع أعمال المقاومة الفلسطينية.

وسمع صوت انفجار العبوة الناسفة من بلدات وقرى محافظة جنين، وذلك مساء ثاني أيام عيد الأضحى / ذو الحجة (عند الساعة 10:34 مساءً)، وفي اليوم الـ 138 على الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها.

ومثلما كانت الحادثة مفاجأة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته، فإنها فاجأت أهالي مدينة ومخيم جنين. حيث حمل دويّ الانفجار الضخم أسئلة كبيرة داخل أروقة جهاز الامن العام الإسرائيلي “الشاباك”.

فالعبوة الناسفة والكبيرة انفجرت بجانب آلية عسكرية من نوع “بوز النمر” لجيش الاحتلال على دوار الحمامة في شارع الناصرة في مدينة جنين.

وتبادل نشطاء فيديو تم تصويره لحركة مرور سيارات الجيش العسكرية، حيث وثق لحظة وقوع الانفجار الذي لم يترتب عليه أي إصابات.

وجاء تفجير العبوة في خط سير دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي ما بين معسكر حاجز الجلمة شمال المدينة مروراً بدوار الحمامة وصولاً إلى مخيم جنين، حيث تحتشد قوات الجيش وفرق الهندسة الخاصة به في محاولة لإعادة جغرافيا المخيم.

وعلق نشطاء من المدينة على الحدث بالقول لـ “القدس العربي” إن المدينة ومقاومتها “تمرض ولا تموت”، في إشارة إلى توقف عمليات المقاومة بشكل شبه كامل منذ بدء عملية عسكرية حملت اسم “الأسوار الحديدية”.

وقال المحلل السياسي عدي جعارة لـ”القدس العربي”: “يبدو أن هذه المدينة ترفض الموت رغم كل الأسباب الداعية إليه”.

في وقت قياسي، تمكن جيش الاحتلال من إعادة احتلال مخيم جنين ومحيطه، حيث واجه مقاومة، لكنها لم تكن بالشدة المعتادة كما في السابق.

ورغم الانطباع العام السائد والذي مفاده أن مدينة جنين خالية تماماً من المقاومين، مثلما أن المخيم خالٍ تماماً من سكانه أيضًا، وأن أصوات العبوات الناسفة خمدت، إلا أن التفجير الجديد قلب تلك التصورات.

وقبل ساعات على عملية تفجير العبوة الناسفة، نفذت قوة خاصة إسرائيلية عملية عسكرية اقتحمت وادي برقين جنوب غرب مدينة جنين، وحاصرت منزلاً لعائلة المصري، ووجهت طائرة مسيرة نحوه، فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل المحيطة بالمنزل المحاصر.

وبعد العملية، أعلن جيش الاحتلال اعتقال القيادي في “حركة الجهاد الإسلامي” مسلم مصاروة، إلى جانب اثنين آخرين هما: خالد المصري ومصعب إياد الدمج، بعد محاصرة ومداهمة منزل يعود لعائلة أبو حذيفة المصري.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مصاروة كان الهدف الأساسي لجهاز “الشاباك” في منطقة جنين، وقد اعتُقل خلال عملية عسكرية شاركت فيها وحدة “اليمام” وقوات احتياط، وشملت تطويق مبنى في وادي برقين، حيث عُثر أيضًا على أسلحة وصودرت.

تزايد تهريب السلاح؟

وأكد جيش الاحتلال أن الأنشطة العسكرية في الضفة الغربية تصاعدت بالتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرًا إلى تزايد عمليات تهريب السلاح وتوسع نشاط الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وبالعودة لتفجير العبوة الناسفة، فإن هدف العملية يحمل أهمية خاصة. إذ استهدفت مدرعة مدولبة ضمن قافلة تعزيزات عسكرية يومية، عادةً ما تنطلق من حاجز الجلمة نحو مخيم جنين. وقد ازداد شعور جنود الاحتلال بالثقة خلال الأشهر الأخيرة، حتى بدوا وكأنهم يتحركون في قاعدة عسكرية داخل “تل أبيب” وليس في جنين.

وباتت هذه التعزيزات تسير علنًا، وتطلق أبواقها الاستفزازية في الشوارع، وظهر بعضها دون حماية حقيقية (آليات غير مصفحة أو مكشوفة السقف)، بالإضافة إلى شاحنات مياه ووقود خاصة بالجيش داخل المخيم. وهنا تكمن الخطورة. ماذا لو انفجرت عبوة ناسفة في إحدى هذه الآليات المكشوفة؟

ويطرح المواطنون في المدينة أسئلة كثيرة، وهي ذاتها أسئلة الجهات الإسرائيلية، حول كيف تم زرع العبوة في خط سير الجيش؟ ومن يقف خلفها؟ وكيف يتم العمل في ظل تجفيف كل مصادر التمويل والتزويد بالمواد المتفجرة؟

توقيت خاص

بينما رأى نشطاء أن توقيت العملية يكتسب بعداً خاصاً أيضًا. فهو يأتي ليس بعد خمسة أشهر من الاجتياح فقط، بل أيضًا بعد ساعات قليلة من اعتقال القيادي البارز في “كتيبة جنين” مسلم مصاروة، وعدد من المقاومين، في لحظة نشوة أمنية إسرائيلية. إذ إن مصاروة أفلت أكثر من مرة من الاعتقال، ويُعدّ من أقدم وأبرز قادة الكتيبة.

أما بالنسبة لمكان العملية، فهو أيضًا مفاجئ، إذ جرت في المدينة نفسها، وليس في الريف، باستخدام عبوة كبيرة معدة مسبقًا، وليست عبوة محلية بسيطة. وهذا دليل على وجود مقاومين غير مرصودين أمنيًا، يصرون على الفعل المقاوم في أقسى الظروف، رغم أن سلوك المطاردين في الشهور الماضية اتجه إلى التخفي لا المواجهة.

وعقّب المحلل السياسي عدي جعارة لـ “القدس العربي” قائلاً إن انفجار العبوة بآلية الاحتلال في جنين بعد أربعة أشهر ونصف من الاجتياح الأكبر في تاريخ المدينة، والذي سبقته خمسون يومًا من حصار السلطة أيضًا لمخيم جنين، يعطي عدة رسائل، أهمها أن تجفيف المقاومة وإنهاءها بشكل كامل أمر مستحيل وغير قابل للتحقق في أي جزء من فلسطين”.

وتابع: “الأمر الآخر أن الاحتلال قد يكون نجح بالقضاء على التشكيل العسكري التنظيمي والتقليدي في جنين، لكن ذلك لا يعني القضاء على الفعل المقاوم، بخاصة وأن هذه المدينة باتت على دراية وخبرة في طريقة النهوض من تحت الركام. حيث لم تتوقف بها أو منها المقاومة، لا بعد اجتياح 2002، ولا إثر العمليات العسكرية المكثفة والقصف خلال السنتين الماضيتين، ولا إثر الاجتياح العسكري الحالي”.

وأضاف: “قد يستطيع الاحتلال بإمكاناته الكبيرة، وإمكانات المقاومة الضئيلة جدًا في الضفة، أن يوجه لها ضربات قاتلة. لكن عبوة السبت، كما عملية برقين الشهر الماضي، كما عملية الدعس في الخليل والطعن في القدس، تعني أن الاحتلال يواجه 3.5 مليون ذئبا منفردا، ولا يدري أي الذئاب سينقض عليه اليوم، وأي الذئاب غداً”.

ويواصل الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 138 على التوالي، وخلف حتى اللحظة 39 شهيدًا وأكثر من 200 جريح، وعشرات المعتقلين، وأجبر نحو 22 ألف مواطن على النزوح من مخيم جنين ومحيطه، ودمرت عشرات المنازل وفجرت.