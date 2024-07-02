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عبوة ناسفة فلسطينية تدمر مدرعة لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس- (شاهد)

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”:

نشرت “سرايا القدس- كتيبة طولكرم”، مساء الإثنين، مقطعا مصورا يظهر تنفيذها عملية استهدفت آلية عسكرية من نوع نمر في مخيم نور شمس.

وقالت: ”تمكن مقاتلونا في وحدة الهندسة من تفجير عبوة سعيد (تيمنا بالشهيد سعيد الجابر) بآلية عسكرية من نوع نمر، وقتل وإصابة من فيها وتدمير الآلية كاملة في محور الشارع الرئيسي”.

من جهته، قال جيش الاحتلال في بيان مساء الإثنين، إن الجندي (احتياط) يهودا غيتو (22 عاما) قُتل أثناء نشاط عملياتي شمال الضفة الغربية.
وقال موقع “والا” العبري، إن “غيتو” وهو من عناصر “دوفدفان” (وحدة خاصة من المستعربين)، قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس للاجئين.
وأضاف أن ضابطا أصيب في الحادث أيضا بجروح خطيرة.
وأشار إلى أن العبوة مصنوعة ذاتيا، وكانت تحمل عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وتم دفنها في الجزء العلوي من الطريق، ما أدى إلى أضرار جسيمة.

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