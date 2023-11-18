عبور 3 شاحنات وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة- (صورة)

القاهرة: أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، بعبور ثلاث شاحنات وقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني.

ونشرت قناة القاهرة الإخبارية عبر حسابها على موقع “فيسبوك” اليوم، صورة لإحدى شاحنات الوقود أثناء العبور.

وكان مسؤول إسرائيلي بارز صرح أمس الجمعة، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة وأنظمة المياه والصرف الصحي.

#صوت_الأمة| أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن 3 شاحنات وقود تعبر من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني pic.twitter.com/S0m0FeitSA — صوت الأمة (@soutalommaa) November 18, 2023

يشار إلى أن إسرائيل قطعت إمدادات الوقود والكهرباء والمياه عن قطاع غزة بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حماس في السابع من الشهر الماضي، والتي شملت هجمات صاروخية واقتحام مستوطنات إسرائيلية واحتجاز أسرى واقتيادهم إلى القطاع.

وتسبب قطع إمدادات الوقود في توقف محطات توليد الكهرباء والمياه وعدم انتظام عمل شبكات الاتصالات وخروج مستشفيات من الخدمة.

(وكالات)