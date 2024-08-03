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عبير موسي الموقوفة في السجن تقدم ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

3 - أغسطس - 2024

عبير موسي تشارك في احتجاجات سابقة

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تونس: أودع أعضاء من هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي القابعة في السجن السبت ملف ترشح باسمها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقدم محامون ملف ترشح موسي الموقوفة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى هيئة الانتخابات على الرغم من افتقاده إلى بعض الوثائق الأساسية.

وتتهم هيئة الدفاع السلطات الادارية بالامتناع عن مد موسي بشهادة تخص سجلها القضائي والوثيقة الأنموذج التي تعتمد لجمع التزكيات الشعبية من الناخبين وهي وثائق أساسية في ملف الترشح.

وكانت عبير موسي سياسية نشطة في نظام الحكم قبل ثورة 2011، وهي من بين العشرات من السياسيين والشخصيات العامة التي أعلنت ترشحها لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يستعد لتقديم ملف ترشحه لولاية ثانية. ومن غير المتوقع أن يتم قبول ملف موسي لدى الهيئة.

وقالت هيئة الدفاع إنها “ستوثق عملية الإقصاء وتحمل المسؤولية لمرتكبيها وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ملف الترشح”.

واعتقلت السياسية والمحامية من أمام القصر الرئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عندما تقدمت بطعن لدى مكتب الضبط، ضد مرسوم رئاسي. واتهمت بتعطيل أعمال السلطة كما تواجه شكاية ثانية من هيئة الانتخابات بسبب تصريحات إعلامية مشككة في نزاهتها.

وتتهم المعارضة، التي يقبع عدد كبير من قيادييها في السجون للتحقيق في عدة قضايا من بينها التآمر على أمن الدولة، الرئيس سعيد والسلطات بممارسة ضغوط على المرشحين المعارضين وتقويض أسس الديمقراطية.

ويقول الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، إنه يريد تصحيح مسار ثورة 2011 ومكافحة الفساد.

(د ب أ)

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  1. يقول رمضان:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 4:12 م

    ساهمت بفاعلية في التمهيد للانقلاب من خلال إثارة الفوضى وتعطيل عمل مؤسسة البرلمان وتقديم صورة سيئة عن التعددية والديمقراطية وعمل المؤسسات فاثارت حنين فئات شعبية إلى عهد الدكتاتورية فكان الإنقلاب ثم دفعت الثمن الذي تستحقه.

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  2. يقول ابن آكسيل:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 4:49 م

    سياسة التوعد لا تجدي ……! ما هكذا تدار السياسة ……! الملف ناقص و لن يقبل قانونيا . أمر عادي طبيعي …!

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  3. يقول نزار:
    أغسطس 4, 2024 الساعة 7:17 م

    الشعب قد قال كلمته مع قيس سعيد 🇹🇳

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