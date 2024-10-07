عبير نعمة تخصص عائدات حفلها للأسر اللبنانية المتضررة من العدوان

بيروت – «القدس العربي»: تستعد الفنانة اللبنانية عبير نعمة للوقوف على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية مساء الأربعاء 16 الشهر الجاري، بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني وقيادة المايسترو أحمد عويضة.

ويأتي هذا الحفل في لحظة فارقة يمر بها لبنان، فقد أعلنت أن عائدات مشاركتها في إطار مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32 في القاهرة، ستخصص للأسر المتضررة في لبنان لتجسد تضامنها مع وطنها في ظل هذه المحنة الصعبة، مؤكدةً أن الفن هو رسالة إنسانية قبل أي شيء آخر.

وهذا الحفل المنتظر يعد أحد أبرز فعاليات المهرجان، حيث ستحمل نعمة جمهورها إلى رحلة موسيقية وغنائية ممزوجة بالأمل والتضامن مع وطنها لبنان.

ويشهد مهرجان الموسيقى العربية هذا العام تواجد عدد كبير من نجوم الطرب العربي في المهرجان الذي يديره د. خالد داغر وامتزجت فيه ألوان غنائية تناسب جميع الأذواق كما تم تطعيم لون الغناء الشبابي ببرنامج حفلات المهرجان.