عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

نيون، سويسرا: اختير عثمان ديمبلي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بعد دوره البارز في تتويج ناديه باللقب لأول مرة في تاريخه.

وانتزع بي إس جي اللقب بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 / صفر في المباراة النهائية، مساء السبت، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر موقعه الرسمي الإلكتروني إلى أن مجموعة الرقابة الفنية بالاتحاد الأوروبي اختارت ديمبلي كأفضل لاعب في دوري الأبطال هذا الموسم 2024 / 2025 بعدما سجل 8 أهداف في مشوار تتويج فريقه.

وترك ديمبلي البالغ من العمر 28 عاما بصمة مؤثرة حيث سجل هدفا في عودة درامية لفريقه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4 / 2 في مرحلة الدوري بعد تقدم الفريق الإنجليزي بهدفين إضافة إلى هاتريك في مرمى شتوتجارت بالجولة الثامنة، وهدفي الفوز في معقل فريقي ليفربول وأرسنال بالأدوار الإقصائية.

كما اختير زميله، ديزيريه دوي، كأفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد دوره البارز أيضا في الإنجاز التاريخي لسان جيرمان، حيث سجل هدفين في شباك إنتر ميلان بالمباراة النهائية.

ونال لامين يامال نجم برشلونة الإسباني الشاب جائزة أفضل هدف في موسم دوري أبطال أوروبا، والذي سجله بعد مجهود فردي وانطلاقة بمهارة رائعة خلال التعادل مع إنتر ميلان بنتيجة 3 / 3 في ذهاب مباراة الدور قبل النهائي.

واعتلى يامال بهذه الجائزة قائمة تضم 10 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم منها هدف آخر له جاء في المركز التاسع، عندما هز شباك بنفيكا في مباراة انتهت بفوز برشلونة 3 / 1 في إياب دور الـ.16.

(د ب أ)