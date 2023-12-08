عجز ميزانية الحكومة الأمريكية يصل إلى 383 مليار دولار في الشهرين الماضيين

واشنطن- “القدس العربي”: أفاد مكتب الميزانية بالكونغرس يوم الجمعة أن عجز الميزانية الفيدرالية وصل إلى 383 مليار دولار في الشهرين الماضيين.

وقدر مراقب الميزانية أن الحكومة سجلت عجزًا قدره 317 مليار دولار في نوفمبر، وهو ما يزيد بمقدار 68 مليار دولار عن العجز المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي و250 مليار دولار أعلى من العجز الذي أعلنته وزارة الخزانة في أكتوبر.

وبينما قدر المكتب بأن الإيرادات في أكتوبر ونوفمبر ستزيد بنسبة قدرها 19 في المائة عن نفس الفترة من عام 2022، قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن العجز لمدة شهرين هذا العام لا يزال أعلى بمقدار 47 مليار دولار مع زيادة النفقات بنسبة 17 في المائة.

وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس إلى مجالين أشار فيهما إلى أن الإنفاق “زاد بشكل كبير” في تقديراته.

استلزم الأول زيادة قدرها 63 مليار دولار في نفقات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهي هيئة تنظيمية كبرى للبنوك، والتي نسبت إليها الفضل في “تيسير حل حالات فشل البنوك التي حدثت في عام 2023”.

وقال البنك المركزي: “تتوقع مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) استرداد جزء كبير من هذا المبلغ من خلال الاستمرار في تصفية أصول البنوك وجمع أقساط أعلى من المؤسسات المؤمنة بواسطة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) على مدى السنوات العديدة القادمة”.

وسلطت الوكالة الضوء أيضًا على زيادة بنسبة 65% في صافي النفقات للفوائد على الدين العام مقارنة بالعام السابق، وهو ما أشارت إلى أنه يرجع إلى حد كبير إلى أن أسعار الفائدة “أعلى بكثير مما كانت عليه” خلال فترة الشهرين من العام الماضي.

وزاد الإنفاق على إعانات الضمان الاجتماعي بنسبة 12%، في حين زاد الإنفاق على الرعاية الطبية والمساعدات الطبية بنسبة 17% وواحد% على التوالي.

كما أشار مكتب الميزانية في الكونغرس إلى زيادة بنسبة 18 في المائة في الإنفاق على وزارة شؤون المحاربين القدامى “ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة الإنفاق لكل شخص وزيادة استخدام المحاربين القدامى لمرافق الرعاية الصحية”، بالإضافة إلى زيادة قدرها 5 مليارات دولار في الإنفاق على وزارة الطاقة، التي ويقال إن ذلك “يرجع في المقام الأول إلى أن الإدارة باعت العام الماضي كمية كبيرة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي”.

كما أوضح تقدير مكتب الميزانية في الكونغرس زيادة بنسبة 13% في إنفاق وزارة الدفاع، قائلًا إن “أكبر الزيادات كانت للأفراد العسكريين وللتشغيل والصيانة”.