عجلة دراجة هوائية لتشغيل ماكينة خياطة في مدينة رفح- (فيديوهات)

في مخيم للنازحين في رفح، حيث لجأ معظم المدنيين مع استمرار العدوان الإسرائيلي. في 12 ديسمبر 2023- ا ف ب

غزة: حوّلَ خياط فلسطيني من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة عجلة دراجة هوائية إلى محرك يدوي، يساهم في تشغيل آلة الخياطة التي يعمل عليها منذ سنوات.

حوّل دراجته الهوائية إلى مصدر للطاقة وتشغيل آلة الخياطة

الشاب الفلسطيني نسيم محمد قشطة (20 عاماً) ابتكر طريقة لاستخدام أجزاء من دراجة هوائية لتوفير الطاقة المحركة لماكينة الخياطة الخاصة به بمعاونة أصدقائه خلال عمله#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/CbFfQxQIsA — تلفزيون سوريا (@syr_television) December 13, 2023

وعلى أحد أرصفة سوق مدينة رفح، التي يصنفها الجيش الإسرائيلي ضمن المناطق الآمنة، لكنها تشهد غارات عنيفة بين الفينة والأخرى، يضع الخياط نسيم قشطة (20 عاماً) آلته لاستقبال الزبائن.

وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي والوقود المشغل للمولدات البديلة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كانت عملية تشغيل آلات الخياطة أمراً مستحيلاً.

حاجة النازحين لاستصلاح ملابسهم القليلة التي جلبوها معهم هرباً من العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق سكنهم، باتت ملحة

لكن في ظل حاجة الناس لهذه المهنة، خاصة بعد ارتفاع أسعار البضائع والملابس في الأسواق بشكل كبير، ومع اشتداد برودة الجو، كان يتحتم على قشطة البحث عن بديل يساهم في مساعدة الناس على ارتداء ملابسها القديمة والمهترئة.

تحريك الدواسة باليد

ومع اكتظاظ أعداد السكان في هذه المدينة، التي لا تتجاوز مساحتها 32 كيلو متر مربع، نتيجة موجات النزوح الكبيرة التي شهدتها منذ بداية الحرب الإسرائيلية، فإن حاجة النازحين لاستصلاح ملابسهم القليلة التي جلبوها معهم هرباً من العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق سكناهم، باتت ملحة.

خياط فلسطيني في مدينة رفح، يمارس مهنته بإصلاح الثياب بماكينة مرتبطة بدراجة هوائية، بسبب انقطاع الكهرباء والوقود بقطاع غزة. pic.twitter.com/vuUiSQadja — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 10, 2023

وحسب تصريحات صحفية لرئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، فإن هذه المدينة كانت تضم نحو 300 ألف نسمة قبل الحرب، فيما بات عدد السكان حاليا يناهز المليون جراء النزوح.

ويقول قشطة إن هناك إقبالاً كبيراً من السكان والنازحين لاستصلاح ملابسهم الشتوية، في ظل عدم توفر مصدر للدخل لشراء الملابس الجديدة مرتفعة الأسعار.

وأضاف: “استخدمت لتشغيل هذه الآلة عجلة الدراجة الهوائية، كبديل عن التيار الكهربائي، حيث يتم تحريك الدواسة بواسطة اليد من خلال أحد الأشخاص لدي”.

أبحث عن مصدر رزق

وأوضح الخياط الفلسطيني أنه اضطر أيضاً للبحث عن هذه الحل لتوفير مصدر رزق لعائلته، في ظل الأوضاع المعيشية “الكارثية” التي يمر بها سكان القطاع.

رئيس بلدية رفح: هذه المدينة كانت تضم نحو 300 ألف نسمة قبل الحرب، فيما بات عدد السكان حالياً يناهز المليون جراء النزوح

وأشار إلى أنه وضع هذه الآلة في وسط السوق، من أجل استقطاب الزبائن الذين لا يصدقون أن هناك آلات خياطة من الممكن أن تعمل دون الحاجة للكهرباء أو المولدات البديلة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 17 عاماً.

وبعد ضغوط أممية ودولية، سمحت إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية محدودة جداً إلى غزة، من بينها الوقود للاحتياجات الإنسانية وليس لتوليد الكهرباء، وذلك عبر معبر رفح المصري، والمخصص للمسافرين في المقام الأول.

خياط في رفح يستعمل عجلة دراجة هوائية لتشغيل ماكينة الخياطة#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/S7ZmBX4mec — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 12, 2023

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الأربعاء، 18 ألفاً و608 شهداء، و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)