عجوز بريطانية تنفصل عن زوجها المصري الشاب وتستبدله بـ”قط”

لندن- “القدس العربي”:

بعد عامين من الزواج والارتباط الذي بني على حب وتفاهم، أعلنت العجوز البريطانية إيريس جونز البالغة من العمر 83 عاما، انفصالها بشكل رسمي عن الشاب المصري محمد إبراهيم البالغ من العمر 37 عاما، بسبب الخلافات.

وأشارت إيريس خلال تصريحاتها لوسائل الإعلام المحلية، أنها تعبت وشعرت بالملل والإرهاق بسبب المشاكل التي تحدث باستمرار بينها وبين زوجها، وعدم توافقهما في الكثير من الأمور، ما دفعها للانفصال عنه، وقالت: “أنا لست مراهقة وواقعة بالغرام كالسابق”.

وأكدت الثمانينية البريطانية، أنها لا تفتقد زوجها، لكنها انزعجت منه يوم رحيله، لأنه تناول “طبق الروبيان” الذي حضرته لتتناوله هي على العشاء.

وختمت إيريس جونز حديثها لوسائل الإعلام بالقول إنها اشترت “قط” ليؤنس وحدتها ويعوضها عن غياب زوجها، مؤكدة أن القط الجديد رفيقها المثالي، لأنه هادئ ولا يشتكي، وتعشقه جدا.

على صعيد آخر، انتشرت مؤخرا شائعة وفاة إيريس وتبرعها بكامل ثروتها للجمعيات الخيرية قبل وفاتها، مسببة صدمة كبيرة لزوجها الشاب الذي طالب بحقه من الورثة.

وبعد أن أثارت هذه الأخبار ضجة واسعة، خرج محمد عن صمته ونفى كل ما تم تداوله، وأكد أن زوجته بصحة جيدة ولم يحدث لها أي عارض صحي، وطالب من الناس أن يتوقفوا عن الخوض في حياتهم الخاصة.

يذكر أن علاقة إيريس ومحمد قد شغلت وسائل الإعلام بعد إعلان زواجهما رغم فارق العمر الكبير بينهما، حيث أعلنت إسلامها لأجله وأكدا في أكثر من مناسبة أن العمر ليس عائقا لحبهما، وأنه لم يطمع بالمال والجنسية البريطانية.