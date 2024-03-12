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عجوز عمرها 103 أعوام في قبضة الشرطة الإيطالية… والسبب القيادة برخصة منتهية

12 - مارس - 2024

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روما: أوقفت الشرطة في إيطاليا ما يعتقد أنها واحدة من أكبر المخالفين لقواعد المرور سنا على الإطلاق حيث لا تحمل رخصة قيادة وبدون تأمين، ولكنها فخورة بعمر يبلغ 103 أعوام. 

وتم إيقاف المرأة المسنة، المولدة في عام 1920، وهي تقود سيارتها في وسط بلدة بوندينو الإيطالية الصغيرة في الشمال خلال منتصف الليل، حسبما ذكرت السلطات يوم الثلاثاء. 

ولفتت المرأة انتباه الشرطة لها لأنها كانت تقود بسرعة وتمر بشكل متكرر عبر الشوارع نفسها في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي. 

وخلال الفحص، اكتشفت دورية الشرطة أن رخصة القيادة الخاصة بها انتهت صلاحيتها منذ عامين. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى السيدة العجوز تأمين على سيارتها. ونتيجة لذلك، تم حجز السيارة ونقلها بواسطة شاحنة قطر. 

وتم نقل المرأة إلى منزلها بواسطة الشرطة. ووفقا لأقوالها، كانت قد انطلقت لزيارة أصدقاء لها خارج المدينة. 

وتقع بوندينو في منطقة إميليا رومانيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 15 ألف نسمة.

(د ب أ)



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