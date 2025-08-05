عجوز غزي يوجه رسالة “قاسية” بعد معاناته من التجويع- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لعجوز غزي يعاني من التجويع.
ووجه العجوز رسالة قاسية للعالم قال فيها: “نحن لسنا حيوانات، نحن بشر، حتى الحيوانات تجد من يطعمها”.
واحدة من أقسى الرسائل منذ بداية الإبادة وجهها هذا الرجل المسكين للعالم:
“نحن لسنا حيوانات، نحن بشر، حتى الحيوانات تجد من يطعمها، أنا اخوك المسلم، اتقبل الإهانة لأخيك؟”
لله الأمر pic.twitter.com/oPgk7DG97O
— MO (@Abu_Salah9) August 3, 2025
يا حيف ويا حسافة على مدعي العروبة والإسلام . والله يا عماه لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي. أنت خصيمهم عند الله يوم الحق.
قال رسول الله: والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن (كررها ثلاث) فارتعد الصحابة من الخوف و قال قائل منهم : من هو بأبي وأمي أنت يا رسول قال (ص) من بات شبعان وجاره بجنبه جائع وهو يعلم.