عجوز غزي يوجه رسالة “قاسية” بعد معاناته من التجويع- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لعجوز غزي يعاني من التجويع.

ووجه العجوز رسالة قاسية للعالم قال فيها: “نحن لسنا حيوانات، نحن بشر، حتى الحيوانات تجد من يطعمها”.