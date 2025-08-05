سياسة | عربي | فلسطين

عجوز غزي يوجه رسالة “قاسية” بعد معاناته من التجويع- (شاهد)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لعجوز غزي يعاني من التجويع.

ووجه العجوز رسالة قاسية للعالم قال فيها: “نحن لسنا حيوانات، نحن بشر، حتى الحيوانات تجد من يطعمها”.

 

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  1. يقول مجتهد:
    أغسطس 5, 2025 الساعة 2:07 م

    يا حيف ويا حسافة على مدعي العروبة والإسلام . والله يا عماه لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي. أنت خصيمهم عند الله يوم الحق.

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  2. يقول مجتهد:
    أغسطس 5, 2025 الساعة 2:12 م

    قال رسول الله: والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن (كررها ثلاث) فارتعد الصحابة من الخوف و قال قائل منهم : من هو بأبي وأمي أنت يا رسول قال (ص) من بات شبعان وجاره بجنبه جائع وهو يعلم.

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