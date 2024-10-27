مقتل إسرائيلي وإصابة العشرات إثر اصطدام شاحنة بمحطة حافلات شمال تل أبيب.. والشرطة “تحيد” المنفذ- (فيديوهات وصور)

الناصرة- “القدس العربي”: قال الإعلام الإسرائيلي إن شخصا قتل وأصيب العشرات، معظمهم جنود إسرائيليون، إثر اصطدام شاحنة بمحطة باصات، فيها عدد كبير من الجنود، شمال تل أبيب.
مجزرة وقعت في عساكر الموساد 8200 بالقرب من تل أبيب.
شاحنة دهست أكثر من 60 عسكرياً كانوا متجمعين أمام باب حافلة ويستعدون للصعود في محطة للحافلات بالقرب من الموقع العسكري.
التقارير الأولية تشير إلى سقوط خمسة قتلى، وعدد كبير من الإصابات الحرجة لا تزال عالقة تحت الشاحنة حتى هذه… pic.twitter.com/CG0Z0FeLEU
— Tamer | تامر (@tamerqdh) October 27, 2024
فيما قالت الشرطة الإسرائيلية: “نتعامل مع الحادث في رمات هشارون كهجوم على خلفية قومية”، وأضافت: “تم تحييد سائق الشاحنة المخرب”. وقالت القناة 12 العبرية وصحيفة “معاريف” إن المنفذ هو رامي الناطور من مدينة قلنسوة، في أراضي الـ 48.
🔻 رامي ناطور 🔻 من مدينة قلنسوة منفذ عملية الدهـ.س اليوم في قاعدة مفرق جليلوت عملية دهس تاريخية دخل رامي ناطور بشاحنته في حوالي ٦٠ صهيوني #مقر_الموساد #تل_أبيب #طهران #الضربة_الإسرائيلية #الاخبار_المفرحة #عملية_جليلوت pic.twitter.com/YqgFBjo3Rd
— أشرف صالح | Ashraf Saleh (@sherif_elebidy) October 27, 2024
פיגוע דריסה סמוך לצומת גלילות | אריה דורון, דובר משטרת ישראל: “האירוע לא הסתיים. יש מספר נפגעים בדרגות פציעה שונות. הנהג החשוד כמפגע נוטרל בשלב הבא. כל מי שלא צריך להיות באזור – שלא יהיה ויתנו לכוחות הביטחון לעבוד ולהחזיר את החיים למסלולם”@Idotauber #משדר_מיוחד pic.twitter.com/YWmMPIGQZc
— עכשיו 14 (@Now14Israel) October 27, 2024
ووقعت العملية في مفرق بي غليلوت، شمال تل أبيب، قريباً من قاعدة عسكرية، بجوارها مقرّ الموساد والشاباك.
يشار إلى أن هذا الموقع “حساس”، واستهدف عدة مرات خلال الحرب من قبل إيران و“حزب الله”.
40 פצועים.
10 במצב קשה.
**הוכרז אירוע רב נפגעים**
(סרטונים מהזירה במקום) pic.twitter.com/wUw4qyP5NB
— מה חדש. What’s new❓ (@Gloz111) October 27, 2024
رحم الله الشهيد البطل واسكنه فسيح جناته وقد أشفي غليل صدور قوم مؤمنين
إنها المأساة ولا مبرر لها انه الاحتيال مرة أخرى انه الذهول من وحشية الإنسان. الله يكون بعون أحفاد ابراهيم الذين ورطوا أنفسهم في حرب استنزاف ويتقاتلون على الميراث. لا مستقبل مشرق في الأفق.
نعم قتلوا أطفال غزة هؤلاء المجرمون و حق الثأر لهم
رحم الله منفًذ هذه العملية البطولية و كتبه شهيداً في عليين. لا يجب أن يهنأ الصهاينة بسرقتهم لفلسطين ومن ركب رأسه وأصر على البقاء فيها من الصهاينة فإما أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة على أرض فلسطين أو أن يعيش في رعب دائم. لم يعد هناك حلول وسط!
الإرهابي نتنياهو هو المسؤول عن هذه العملية .أن جرائمه في غزة ولبنان ستكون وقودا لعمليات بطولية عديدة قادمة إن شاء الله ضد أوكار النازية الصهيونية
♥️🇵🇸🇵🇸🇱🇧🇱🇧♥️🇮🇷🇮🇷♥️🇾🇪🇾🇪♥️☦️☦️♥️🇸🇾🇸🇾♥️🇮🇶🇮🇶♥️☦️☦️
ارحلوا إلي اوطانكم آلتي اؤتيتم منها وخير البر عاجله عاجله عاجله عاجله عاجله
لا أمن ولا سلام لكم في أرض تحتلوها .. لأن الغطرسة الاستعمارية الصهيونية العالمية ستزول. . لأن رب العالمين لا يوجد لديه أرض حتى يهديها لآخرين من الناس ويحرم آخرين. الكون جمعاء لنا جميعا. لنا نفس الحقوق والواجبات في خدمه الإنسانية بدون عنصريه حمقاء…
عامل الآخرين كما تحب أن تعامل…كرامه الانسان بالعيش الكريم الشريفه العفيفه بدون عنصريه حمقاء