سياسة | دولي

مقتل إسرائيلي وإصابة العشرات إثر اصطدام شاحنة بمحطة حافلات شمال تل أبيب.. والشرطة “تحيد” المنفذ- (فيديوهات وصور)

27 - أكتوبر - 2024

الشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم في غليلوت، شمال تل أبيب، في 27 أكتوبر 2024- ا ف ب

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الناصرة- “القدس العربي”: قال الإعلام الإسرائيلي إن شخصا قتل وأصيب العشرات، معظمهم جنود إسرائيليون، إثر اصطدام شاحنة بمحطة باصات، فيها عدد كبير من الجنود، شمال تل أبيب.

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية: “نتعامل مع الحادث في رمات هشارون كهجوم على خلفية قومية”، وأضافت: “تم تحييد سائق الشاحنة المخرب”. وقالت القناة 12 العبرية وصحيفة “معاريف” إن المنفذ هو رامي الناطور من مدينة قلنسوة، في أراضي الـ 48.

ووقعت العملية في مفرق بي غليلوت، شمال تل أبيب، قريباً من قاعدة عسكرية، بجوارها مقرّ الموساد والشاباك.
يشار إلى أن هذا الموقع “حساس”، واستهدف عدة مرات خلال الحرب من قبل إيران و“حزب الله”.

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  1. يقول بكل وضوح:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 11:12 ص

    رحم الله الشهيد البطل واسكنه فسيح جناته وقد أشفي غليل صدور قوم مؤمنين

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  2. يقول باسل:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 11:15 ص

    إنها المأساة ولا مبرر لها انه الاحتيال مرة أخرى انه الذهول من وحشية الإنسان. الله يكون بعون أحفاد ابراهيم الذين ورطوا أنفسهم في حرب استنزاف ويتقاتلون على الميراث. لا مستقبل مشرق في الأفق.

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    1. يقول عمار:
      أكتوبر 27, 2024 الساعة 2:03 م

      نعم قتلوا أطفال غزة هؤلاء المجرمون و حق الثأر لهم

  3. يقول مجتهد:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 11:21 ص

    رحم الله منفًذ هذه العملية البطولية و كتبه شهيداً في عليين. لا يجب أن يهنأ الصهاينة بسرقتهم لفلسطين ومن ركب رأسه وأصر على البقاء فيها من الصهاينة فإما أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة على أرض فلسطين أو أن يعيش في رعب دائم. لم يعد هناك حلول وسط!

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  4. يقول ابو علي / الاردن:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 11:40 ص

    الإرهابي نتنياهو هو المسؤول عن هذه العملية .أن جرائمه في غزة ولبنان ستكون وقودا لعمليات بطولية عديدة قادمة إن شاء الله ضد أوكار النازية الصهيونية

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  5. يقول Christ Marcus:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 1:54 م

    ♥️🇵🇸🇵🇸🇱🇧🇱🇧♥️🇮🇷🇮🇷♥️🇾🇪🇾🇪♥️☦️☦️♥️🇸🇾🇸🇾♥️🇮🇶🇮🇶♥️☦️☦️

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  6. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizer:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 3:36 م

    ارحلوا إلي اوطانكم آلتي اؤتيتم منها وخير البر عاجله عاجله عاجله عاجله عاجله
    لا أمن ولا سلام لكم في أرض تحتلوها .. لأن الغطرسة الاستعمارية الصهيونية العالمية ستزول. . لأن رب العالمين لا يوجد لديه أرض حتى يهديها لآخرين من الناس ويحرم آخرين. الكون جمعاء لنا جميعا. لنا نفس الحقوق والواجبات في خدمه الإنسانية بدون عنصريه حمقاء…
    عامل الآخرين كما تحب أن تعامل…كرامه الانسان بالعيش الكريم الشريفه العفيفه بدون عنصريه حمقاء

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