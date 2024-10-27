مقتل إسرائيلي وإصابة العشرات إثر اصطدام شاحنة بمحطة حافلات شمال تل أبيب.. والشرطة “تحيد” المنفذ- (فيديوهات وصور)

الشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم في غليلوت، شمال تل أبيب، في 27 أكتوبر 2024- ا ف ب

الناصرة- “القدس العربي”: قال الإعلام الإسرائيلي إن شخصا قتل وأصيب العشرات، معظمهم جنود إسرائيليون، إثر اصطدام شاحنة بمحطة باصات، فيها عدد كبير من الجنود، شمال تل أبيب.

مجزرة وقعت في عساكر الموساد 8200 بالقرب من تل أبيب. شاحنة دهست أكثر من 60 عسكرياً كانوا متجمعين أمام باب حافلة ويستعدون للصعود في محطة للحافلات بالقرب من الموقع العسكري. التقارير الأولية تشير إلى سقوط خمسة قتلى، وعدد كبير من الإصابات الحرجة لا تزال عالقة تحت الشاحنة حتى هذه… pic.twitter.com/CG0Z0FeLEU — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 27, 2024

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية: “نتعامل مع الحادث في رمات هشارون كهجوم على خلفية قومية”، وأضافت: “تم تحييد سائق الشاحنة المخرب”. وقالت القناة 12 العبرية وصحيفة “معاريف” إن المنفذ هو رامي الناطور من مدينة قلنسوة، في أراضي الـ 48.

🔻 رامي ناطور 🔻 من مدينة قلنسوة منفذ عملية الدهـ.س اليوم في قاعدة مفرق جليلوت عملية دهس تاريخية دخل رامي ناطور بشاحنته في حوالي ٦٠ صهيوني #مقر_الموساد #تل_أبيب #طهران #الضربة_الإسرائيلية #الاخبار_المفرحة #عملية_جليلوت pic.twitter.com/YqgFBjo3Rd — أشرف صالح | Ashraf Saleh (@sherif_elebidy) October 27, 2024

פיגוע דריסה סמוך לצומת גלילות | אריה דורון, דובר משטרת ישראל: “האירוע לא הסתיים. יש מספר נפגעים בדרגות פציעה שונות. הנהג החשוד כמפגע נוטרל בשלב הבא. כל מי שלא צריך להיות באזור – שלא יהיה ויתנו לכוחות הביטחון לעבוד ולהחזיר את החיים למסלולם”@Idotauber #משדר_מיוחד pic.twitter.com/YWmMPIGQZc — עכשיו 14 (@Now14Israel) October 27, 2024

ووقعت العملية في مفرق بي غليلوت، شمال تل أبيب، قريباً من قاعدة عسكرية، بجوارها مقرّ الموساد والشاباك.

يشار إلى أن هذا الموقع “حساس”، واستهدف عدة مرات خلال الحرب من قبل إيران و“حزب الله”.