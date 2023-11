 عدة إصابات جراء إطلاق صواريخ على تل أبيب- (فيديوهات)

تل أبيب: أصيب عدد من الإسرائيليين، الجمعة، جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة تل أبيب التي دوت فيها صفارات الإنذار.

وقالت “نجمة داود الحمراء” التي تقدم الإسعافات في تغريدة: “أصيبت امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً بجروح متوسطة وامرأة تبلغ من العمر 40 عاماً بحالة طفيفة”.

وأضافت: “كما تقوم فرق نجمة داوود الحمراء بمعالجة عدد من المصابين بإصابات طفيفة كانوا في طريقهم إلى منطقة محمية”.

Tel Aviv: Shrapnel from Gaza rocket hits car, wounding the driver pic.twitter.com/huu631DvpR

Rockets over Tel Aviv just now pic.twitter.com/FUIq8fv7zW

— Jotam Confino (@mrconfino) November 10, 2023