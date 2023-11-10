 عدة إصابات جراء إطلاق صواريخ على تل أبيب- (فيديوهات)

تل أبيب: أصيب عدد من الإسرائيليين، الجمعة، جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة تل أبيب التي دوت فيها صفارات الإنذار.

وقالت “نجمة داود الحمراء” التي تقدم الإسعافات في تغريدة: “أصيبت امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً بجروح متوسطة وامرأة تبلغ من العمر 40 عاماً بحالة طفيفة”.

وأضافت: “كما تقوم فرق نجمة داوود الحمراء بمعالجة عدد من المصابين بإصابات طفيفة كانوا في طريقهم إلى منطقة محمية”.

Tel Aviv: Shrapnel from Gaza rocket hits car, wounding the driver pic.twitter.com/huu631DvpR — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 10, 2023

Rockets over Tel Aviv just now pic.twitter.com/FUIq8fv7zW — Jotam Confino (@mrconfino) November 10, 2023



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في تغريدة على منصة “اكس” انطلاق صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب.

وسمع دوي انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ في العديد من المدن بما فيها القدس.

وقالت القناة 12 العبرية إنه تم اعتراض ما لا يقل عن تسعة صواريخ، فيما لم تعلن عن العدد الإجمالي للصواريخ التي وصلت.

وهذه هي المرة الأولى منذ 3 أيام التي تدوي فيها صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

(وكالات)