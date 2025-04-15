عدة سجون فرنسية تعرّضت لهجمات الليلة الماضية

وزير العدل الفرنسي في الجمعية الوطنية. باريس. 8 أبريل 2025. ا ف ب

باريس: أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء وقوع هجمات، خلال الليلة الماضية، على عدة سجون فرنسية، وأضاف أنه سيسافر إلى مدينة تولون جنوب البلاد، حيث وقع أحد الهجمات على السجون.

وقال دارمانان: عبر منصة إكس: “جرت محاولات لترهيب الموظفين في عدة سجون، تراوحت بين حرق مركبات وإطلاق النار من أسلحة آلية”.

Des établissements pénitentiaires font l’objet de tentatives d’intimidation allant de l’incendie de véhicules à des tirs à l’arme automatique. Je me rends sur place à Toulon pour soutenir les agents concernés. La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 15, 2025

وأضاف: “أنا ذاهب إلى تولون لدعم الضباط المعنيين. الجمهورية الفرنسية تواجه مشكلة الاتجار بالمخدرات وتتخذ إجراءات من شأنها أن تفكك الشبكات الإجرامية على نطاق واسع”.

(رويترز)