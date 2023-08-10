عدد الشباب العاطلين في غزة نحو ثلاثة أضعاف نظرائهم في الضفة الغربية

رام الله: أظهر تقرير إحصائي رسمي نشر اليوم الخميس، أن عدد الشباب العاطلين في قطاع غزة يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن نظرائهم في الضفة الغربية.

وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء في بيان، إن معدلات البطالة تشكل التحدي الأكبر أمام الشباب في الأراضي الفلسطينية، إذ بلغت 59% بين الإناث و32% بين الذكور.

وبحسب البيانات، فإن معدلات البطالة تعد الأعلى في قطاع غزة مقارنة في الضفة الغربية، بحيث تبلغ 75% و30% على التوالي.

وأوضحت أن فئة الشباب يشكلون أكثر من خُمس المجتمع الفلسطيني بواقع 19ر1 مليون شاب وشابة (29 – 18 عاما)، بنسبة 22% من إجمالي السكان في فلسطين حتى منتصف العام 2023، ويشكلون نسبة 22% من سكان الضفة الغربية و21% في قطاع غزة.

وأوضحت البيانات أن نسبة الذكور للإناث بين الشباب بلغت نحو 104 شباب ذكور لكل 100 شابة.

وتعرف الأمم المتحدة الشباب بأنهم الأفراد ضمن الفئة العمرية (15 – 24 عاما) مع إتاحة المجال للدول لتحديد فئة الشباب وفق خصوصية وحاجة كل دولة، ولغاية هذا البيان اعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفئة العمرية (18 – 29 عاما) لتعبر عن فئة الشباب فلسطينيا.

وأشارت البيانات إلى أنه من بين كل 100 شاب/شابة (18 – 29 عاما) هناك 18 شابا/شابة حاصلون على درجة البكالوريوس فأعلى، مبينة أن 23 شابة من بين كل 100 شابة حاصلة على درجة البكالوريوس فأعلى مقابل 13 شابا من الذكور.

وبحسب البيانات، انخفضت نسبة الأمية بين الشباب (18 – 29 عاما) في فلسطين لعام 2022 إلى نحو 6ر0 %، وبالنسبة نفسها لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة (1ر1 % في الضفة الغربية و 2ر1 % في قطاع غزة) في العام 2007.

(د ب أ)