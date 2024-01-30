عدد الشهداء يقترب من 27 ألفا… و13 مجزرة خلال 24 ساعة

غزة ـ «القدس العربي»: تواصلت الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في غزة، وقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 26 ألفا و751 شهيدا، و65 ألفا و636 إصابة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقالت وزارة الصحة: «ارتكبت (قوات) الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية».

وبينت أنه «لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

ولا تزال قوات الاحتلال تشن غارات جوية قوية، على شكل أحزمة نارية، تستهدف غالبية مناطق مدينة غزة، وتركز على المناطق الغربية من المدينة، التي تتعرض منذ يومين لهجوم بري كبير، بعد محاصرة تلك المناطق وهي مناطق تل الهوا والصبرة والرمال ودوار أبو مازن والميناء ومحيط مشفى الشفاء، من الدبابات الإسرائيلية التي قدمت من مناطق شمال وجنوب المدينة.

وأطبقت الدبابات على شكل «فكي كماشة» على تلك المناطق المحاصرة حاليا، وكعادتها نشرت فوق سماء تلك المناطق طائرات مسيرة كثيرة، بعضها من نوع «كواد كابتر» حيث يؤكد السكان أنها تقوم بإطلاق النار على من تجده في الشارع، ما أدى إلى سقوط الكثير من الشهداء.

وبسبب عملية التوغل البرية، والاستهدافات المباشرة لجنود الاحتلال، سواء «القناصة» أو الجنود المتمركزون في الدبابات، على سكان تلك المناطق، تواجه طواقم الإسعاف صعوبة في الوصول إلى الضحايا.

وكانت قوات الاحتلال طالبت من سكان تلك المناطق، النزوح القسري والتوجه بشكل فوري إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، التي تبعد أكثر من 15 كيلو مترا سيرا على الأقدام.

والكثير من سكان تلك المناطق نزحوا قسرا في الأسابيع الأولى للحرب، بعد تهديد جيش الاحتلال لسكان مدينة غزة والشمال، وطلبه منهم التوجه وقتها إلى مناطق «جنوب وادي غزة» كما قامت قوات الاحتلال خلال التوغل البري السابق قبل أسبوع، باعتقال مئات المواطنين من تلك المناطق، وقامت بإجبارهم على التوجه إلى مدينة دير البلح وجنوب القطاع، بعد إخضاعهم للتحقيق وتعرضهم للضرب المبرح.

انفجارات قوية

ويؤكد سكان من منطقة الرمال، أن العملية البرية الحالية التي تنفذها قوات الاحتلال، تشبه تلك العنيفة التي نفذتها قبل أكثر من أسبوع، من حيث القوة النارية، وحجم الدبابات والآليات العسكرية التي دخلت المنطقة.

وحسب رواية أحد الشهود لـ القدس العربي، فإنهم يسمعون على مدار الساعة أصوات انفجارات قوية، وإطلاق نار كثيف، وأكدوا أن هناك خوفا كبيرا على حياتهم، وخشية من إصابة منازلهم بصواريخ إسرائيلية.

ويوضح أن هناك أشبه بـ «منع تجول» في المنطقة، حيث التزم السكان منازلهم، خشية من استهدافهم بالطائرات المسيرة، وأكد أن هذا الأمر يزيد من حالة الجوع، خاصة وأن السكان هناك كانوا يتدبرون طعامهم يوما بيوم وبصعوبة بالغة، لشح كميات الطعام هناك، بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال على مناطق غزة وشمالها.

وفي السياق، وبعد أن طلب رسميا جيش الاحتلال من سكان مربعات سكنية كثيرة في غرب مدينة غزة، بالنزوح القسري،قامت قوات الاحتلال باقتحام العديد من المنازل هناك، على وقع قيامهم بعمليات إطلاق نار كثيف، وإخراج الرجال والشبان واقتيادهم إلى مناطق مجهولة.

ويخشى السكان أن يتعرضوا لعمليات إعدام ميداني، على أيدي قوات الاحتلال، وأن يجبروا على النزوح القسري بعدها إلى وسط وجنوب القطاع.

كذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام «مراكز الإيواء» المنتشرة غرب مدينة غزة، ومنها التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» وقامت باعتقال العشرات من الرجال المتواجدين فيها.

وكانت قوات الاحتلال، نقلت (في الاجتياح السابق ) جميع المعتقلين الذين أجبرتهم على السير بين الدبابات، إلى منطقة أنصار، التي أقامت فيها مركزا عسكريا، وهناك أخضعتهم للتحقيق، وتعرضوا خلاله للضرب المبرح، قبل إجبارهم على السير من هناك حتى مدينة دير البلح مشيا على الأقدام، تحت تهديد القصف بالطائرات المسيرة، في حال أخلّوا بالأمر العسكري، خلال رحلة النزوح القسري.

ويؤكد شهود عيان، أن الطريق الذي حدده جنود الاحتلال لسكان تلك المناطق، من أجل الخروج والنزوح القسري، وهو الطريق الساحلي «الرشيد» مليء بآليات عسكرية يعتليها جنود الاحتلال، فيما هناك حاجز عسكري على أحد مقاطع الشارع، يجري خلاله التدقيق في شخصيات النازحين.

ويتواصل الهجوم البري على غزة، في الوقت الذي تعاني منه المدينة من أوضاع إنسانية وحياتية صعبة، أساسها نفاذ المواد الأساسية الضرورية، وانعدام كل سبل الحياة.

ويواجه السكان صعوبات بالغة في الحصول حتى على كيلو دقيق واحد، والذي بات يباع بأثمان مرتفعة جدا، ويؤكدون أنهم يتعرضون لمجاعة حقيقية.

ولا تزال قوات الاحتلال تتحكم في عملية إدخال المساعدات الإنسانية لسكان تلك المناطق، حيث تسمح بدخول القليل منها، بشكل لا يتلاءم مع احتياجات السكان هناك.

منخفض جوي

وقد أثّر المنخفض الجوي العميق الذي تتعرض له المنطقة، على سكان القطاع،، وخاصة النازحون منهم في الخيام.

وأعلنت بلدية غزة، أنها لا تزال غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب انقطاع الوقود وتدمير معظم الآليات.

وأكدت في بيان لها أن مدينة غزة، تعاني من «كارثة صحية وبيئية» بسبب شح المياه وتراكم النفايات وتسرب الصرف الصحي.

وحذرت في ذات الوقت من فيضان بركة الشيخ رضوان، التي يجري فيها تجميع مياه الأمطار، ما يعني إغراق منازل مئات المواطنين بسبب استمرار تساقط الأمطار وعدم توفر الوقود.

ولم تتمكن البلدية بسبب فقدان الوقود، من تشغيل مضخات مياه تصريف الأمطار من تلك البركة إلى البحر، كما تجري العادة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، حذرت من تسرب مياه الصرف الصحي إلى منازل المواطنين ومراكز الايواء، بفعل العوامل الجوية والامطار الشديدة، وقلة ساعات ضخ مياه الصرف الصحي، بسبب ممارسات الاحتلال.

وقالت إن هذا الأمر ينذر بفيضانات كبيرة في العديد من المناطق المنخفضة والخيام، وذلك بعد تلقي ما يزيد عن ألف إشارة غرق في مختلف المحافظات.

وطالبت المديرية العامة بضرورة العمل على توفير كميات وقود أكثر لتشغيل مضخات المعالجة والصرف الصحي.

وفي السياق، فقد استمرت الغارات الدامية التي تنفذها قوات جيش الاحتلال، على مناطق وسط قطاع غزة، وشن الطيران الحربي غارات جديدة على مخيم النصيرات، استهدفت العديد من المنازل، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال أنذرت قبل نحو شهر غالبية مناطق هذا المخيم، كما مخيم البريج المجاور، بالإخلاء القسري، وطالبتهم بالتوجه إلى مدينتي رفح ودير البلح، وخلال الفترة الماضية نفذت قوات الاحتلال عدة توغلات برية في مناطق وسط القطاع.