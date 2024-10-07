عدد الصحافيين الشهداء أكثر من عددهم في الحرب العالمية الثانية… إسرائيل تستهدف الشهود على الإبادة… تقفل الكاميرات وتحظر الصوت

الدوحة ـ «القدس العربي»: حطمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرقم القياسي لأكبر حصيلة في استهداف الصحافيين لتتسبب في اغتيال أعداد من شهود الحقيقة أكثر من جميع الذين توفوا بسبب الحرب العالمية الثانية بالرغم من ضخامة ضحاياها. وكان واضحاً بمجرد شروع آلة القتل الإسرائيلية بعد «طوفان الأقصى» أن إسرائيل تستهدف أيضاً الصحافيين والإعلاميين لمنع وصول حقيقة حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وخلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، أوردت لجنة حماية الصحافيين الدولية أن عدد الصحافيين الذين قتلوا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة، يفوق عدد الصحافيين الذين قتلوا في أي بلد بمفرده على امتداد عام كامل على الإطلاق. وفي تصريح سابق خلال الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي، اعتبرت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين، جودي غينزبرغ، أن الصحافيين في غزة يقدمون شهاداتهم من الخطوط الأمامية، وستكون للخسائر الهائلة التي عانى منها الصحافيون الفلسطينيون في هذه الحرب تأثيرات طويلة الأجل على الصحافة ليس في المناطق الفلسطينية وحسب، وإنما في المنطقة بأسرها وما يتجاوزها، لأن مقتل كل صحافي هو بمثابة ضربة إضافية لفهمنا للعالم. وأثارت لجنة حماية الصحافيين شواغل بشأن ما قالت إنه يبدو أنه استهداف لأفراد عائلات العاملين في الإعلام من قبل الجيش الإسرائيلي، وعكفت اللجنة على إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كان 12 صحافياً قتلوا في غزة قد استهدفوا عمداً من قبل الجنود الإسرائيليين.

ووجد تقرير أصدرته لجنة حماية الصحافيين في أيار/ مايو 2023 بعنوان «نمط فتاك» أن للجيش الإسرائيلي سجلاً طويلاً في قتل الصحافيين وبإفلات تام من العقاب، إذ لقي ما لا يقل عن 20 صحافياً حتفهم على امتداد 22 عاماً ولم يخضع أحد للمساءلة بشأن مقتلهم.

وقد طالبت لجنة حماية الصحافيين بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة بشأن جميع الصحافيين الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت لجنة حماية الصحافيين إنه يتوجب على إسرائيل الامتثال للأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لضمان المحافظة على الأدلة، وهذا الأمر هو أحد الوظائف الأساسية للصحافيين، إذ إنهم شهود عيان في الخطوط الأمامية، وكانت محاكم خاصة سابقة قد اعتمدت على عملهم بوصفه يوفر أدلة على الأحداث.

حصيلة ثقيلة

وتخطى عدد قتلى الصحافيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في أقل من شهرين، حصيلة قتلاهم خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) التي راح ضحيتها عشرات الملايين وتوصف بالحرب الأكثر دموية في التاريخ الحديث، حسب إحصاء مؤسسات معنية.

وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، تقدمها بطلب لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحافيين خلال العنف الإسرائيلي في فلسطين.

وأعلنت القوات الإسرائيلية صراحة خلال الأيام الأولى لحربها على غزة، أنها «لا تستطيع ضمان سلامة الصحافيين العاملين في قطاع غزة» علاوة على فرض الجيش الإسرائيلي رقابة على الأخبار المتعلقة بغزة في رسالة بعثها إلى وسائل الإعلام في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن صحافياً واحداً على الأقل قتل على أيدي القوات الإسرائيلية كل يوم في فلسطين ولبنان منذ بداية الحرب.

وجاء استهداف القوات الإسرائيلية للصحافيين رغم أنهم يتمتعون بالحصانة بموجب القوانين الدولية، ويسعون إلى إيصال جرائم الحرب وهجمات الإبادة الجماعية في غزة إلى العالم.

واتجهت إسرائيل إلى استهداف الصحافيين مع بدء هجماتها على قطاع غزة ولبنان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. كما تعرض الصحافيون لحالات كالاعتقال والرقابة وقتل أفراد عائلاتهم على يد إسرائيل خلال الفترة نفسها.

ودعت 60 منظمة عالمية معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان في نداء عاجل، بما في ذلك المعهد الدولي للصحافة، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتصاعدة لحرية الإعلام وقتل الصحافيين. جاء ذلك في رسالة موجهة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي. وطالب الموقعون على الرسالة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين.

وطالبت المنظمات في رسالة وجهت إلى الاتحاد الأوروبي ووزارات خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ إجراءات ضد عمليات القتل غير المسبوقة التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بحق الصحافيين وغيرها من الانتهاكات لحرية الإعلام، واعتبرت ذلك انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وعددت الرسالة أشكال الانتهاكات والهجمات على حرية الصحافة ووصفتها بالمستمرة. وطالبت بالضغط على السلطات الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات عاجلة فيما يلي:

قتل غير مسبوق

وسجلت منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك لجنة حماية الصحافيين، ومراسلون بلا حدود، والاتحاد الدولي للصحافيين، مقتل أكثر من 100 صحافي فلسطيني وعامل إعلامي في غزة، بالإضافة إلى صحافيَين إسرائيليَين وثلاثة لبنانيين، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية في العقود التي تجمع فيها هذه المنظمات البيانات.

وكان العديد من هؤلاء يرتدون شارات الصحافة عندما قُتلوا. وإبادة وتشريد السلك الصحافي في غزة يعني أن عدداً أقل من الصحافيين المحليين قد بقي لتغطية الأعمال العدائية في غزة.

ووجدت لجنة حماية الصحافيين أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت وقتلت بشكل مباشر ما لا يقل عن خمسة صحافيين، وتبحث لجنة حماية الصحافيين فيما لا يقل عن 10 وفيات أخرى تشير إلى استهداف محتمل من قبل القوات الإسرائيلية.

وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر وصول وسائل الإعلام المستقلة إلى غزة، وفي حين أن بعض القيود المفروضة على التغطية الإخبارية شائعة في الحرب، فإن الحظر الكامل الفعلي على دخول الصحافيين إلى غزة، سواء أكانوا أجانب أو صحافيين إسرائيليين وفلسطينيين، غير مسبوق في العصر الحديث. ورغم أن الصحافيين في العديد من مناطق النزاعات تمكنوا من التغطية الإخبارية من الخطوط الأمامية في كل صراع رئيسي تقريباً، على مدى العقود الثلاثة الماضية، من أوكرانيا إلى رواندا، لم يُسمح إلا للصحافيين المختارين بدخول قطاع غزة – وكلهم تحت حراسة عسكرية إسرائيلية وقيود على التغطية الإخبارية. ونتيجة لذلك، حثت أكثر من 70 وسيلة إخبارية ومنظمة مجتمع مدني مؤخراً إسرائيل على منح الوصول المستقل إلى غزة.

اعتقال تعسفي

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 49 صحافياً وعاملاً في وسائل الإعلام ــ غالباً دون تهمة ــ فيما يوصف بأنه انتقام بسبب عملهم الصحافي وتعليقاتهم. ويحتجز ما لا يقل عن 13 شخصاً رهن الاعتقال الإداري، وهي سياسة يجوز بموجبها لقائد عسكري احتجاز فرد دون تهمة، أو توجيه اتهامات إليه. كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية الصحافيَين الفلسطينيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين، رفضت السلطات الإسرائيلية الكشف عن معلومات حول مكان وجودهما، والأسباب القانونية لاعتقالهما، أو حتى تأكيد أنهما لا يزالان على قيد الحياة.

الصحافيون أهداف عسكرية

وأصدر مركز حقوقي ينشط في قطاع غزة، ورقة حقائق بعنوان «الصحافة هدف للإبادة» تناول خلالها انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الصحافيين الفلسطينيين والعاملين في حقل الإعلام خلال حرب الإبادة الجماعية في غزة. وذكرت الورقة التي أعدها مركز «الميزان لحقوق الإنسان» أن الصحافيين الفلسطينيين والعاملين في حقل الإعلام يواجهون مخاطر كبيرة خلال عملهم الصحافي في الأراضي الفلسطينية، بسبب تعمد قوات الاحتلال استهدافهم، لترهيبهم ومنعهم من القيام بواجبهم المهني في نقل الحقيقة، وفضح جريمة الإبادة الجماعية، واستهداف المدنيين، وممتلكاتهم العامة، والخاصة.

وما يعزز القناعة بتعمد استهداف الصحافيين ووسائل الإعلام، وفق الورقة، استمرار حظر سلطات الاحتلال دخول وكالات الصحافة الأجنبية أو مراسليها، بعد مضي ما يقارب عاماً على جريمة الإبادة الجماعية، وهذا الأمر غير مسبوق في تاريخ الحروب.

وتستهدف إسرائيل الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام، وعائلاتهم وممتلكاتهم ومعداتهم، رغم وضوح شارة الصحافة، وارتدائهم ما يظهر طابع عملهم الصحافي، وحملهم معدات صحافية ظاهرة كالكاميرات ونحو ذلك، واستخدامهم مركبات تحمل شارة الصحافة، تبعاً للورقة.

وإضافة إلى ذلك، تهاجم قوات الاحتلال مقرات وسائل الإعلام والمنشآت الإعلامية باختلاف أنواعها، مرئية، أو مقروءة، أو مسموعة، أو إلكترونية، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

..وفي أماكن النزوح

وكانت محافظة غزة، أكبر منطقة شهدت انتهاكات بحق الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام بين محافظات القطاع خلال «حرب الإبادة الجماعية» حيث بلغ عدد الشهداء فيها ما نسبته (45.8٪) كونها المحافظة الأكبر من حيث مساحة وعدد السكان، تليها المحافظة الوسطى بنسبة (16.4٪) وجاءت محافظة شمال غزة في المرتبة الثالثة بنسبة (16٪) ثم محافظتا خانيونس ورفح بالنسبة نفسها (10.9٪).

وكان الضحايا من المصورين الصحافيين الفئة الأعلى بين الصحافيين المستهدفين بنسبة (33.5٪) ثم تأتي فئة المراسلين الصحافيين لوسائل الإعلام المختلفة ثانياً بنسبة (29.8٪) ثم فئة العاملين في مجال التحرير الصحافي بنسبة (12.5٪) وبعد ذلك يأتي الكتاب الصحافيون بنسبة (10.9٪) ثم فئة المذيعين في الإذاعات المحلية بنسبة (4.6٪) ثم فئة مقدمي البرامج الإعلامية والفنيين (الصوت والصورة والاستوديوهات الإعلامية) بالنسبة نفسها (4.1٪) وأخيراً تأتي فئة المخرجين الصحافيين بنسبة (0.5٪).

ويُعزى ارتفاع نسب الشهداء من المصورين والمراسلين الصحافيين إلى كونهم الأكثر وجوداً في الميدان لمتابعة الأحداث، لذا فهم الأكثر عرضة للاستهداف. فيما استشهد الصحافيون من الفئات الأخرى جراء قصف منازلهم أو أماكن قريبة منها كبقية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

«الجزيرة» تدفع فاتورة قاسية

ودفعت شبكة الجزيرة ثمناً غالياً لمتابعة تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، وكانت محل استهداف واسع من قبل سلطات الاحتلال. وتحصي الجزيرة، التي تعد من أهم مصادر نقل حقيقة ما يجري في القطاع المحاصر من حرب إبادة، العديد من الشهداء والجرحى من الصحافيين، وأقاربهم، الذين كانوا هدفاً مباشراً لاستهداف قوات الاحتلال. وكان مراسل الجزيرة وائل الدحدوح من أبرز ضحايا العدوان الإسرائيلي، باستهدافه شخصياً ونجاته من قصف مباشر راح ضحيته زميله المصور، فيما توفي عدد من أفراد أسرته وهو ينقل على المباشر تطورات الحرب الإسرائيلية على شاشة الجزيرة.

وداهمت القوات الإسرائيلية مكتب الجزيرة في الضفة الغربية وفرضت حظراً لمدة 45 يوماً على عملها الصحافي. ودعت لجنة حماية الصحافيين السلطات الإسرائيلية إلى التوقف عن مضايقة الجزيرة وعرقلتها بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية المسلحة مكتب القناة القطرية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة أثناء بث مباشر وأجبرت موظفيه على المغادرة.

وبثت الجزيرة لقطات للمداهمة، حيث صادر الجنود وثائق ومعدات من المكتب، واستولى الجنود على الميكروفون من رئيس مكتب الجزيرة في الضفة الغربية وليد العمري أثناء بث مباشر على الهواء مع المراسلة جيفارا بديري خارج المبنى. وقالت الجزيرة إن القوات أزالت أيضاً ملصقاً لشيرين أبو عاقلة، المراسلة الفلسطينية الأمريكية التي قتلتها القوات الإسرائيلية في عام 2022، من المبنى.

وفي مايو/ أيار، صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي على حظر عمليات الجزيرة في إسرائيل بعد أن أقر برلمان البلاد قانوناً يجيز إغلاق بث القنوات الأجنبية إذا اعتُبر المحتوى مسيئاً…

وتهدف ممارسات سلطات الاحتلال في قمع الصحافيين واستهدافهم من تحييد شهود الحقيقة على حرب الإبادة التي تمارسها في غزة وفي الأراضي الفلسطينية، مما يجعلها واحدة من أسوأ الدول في العصر الحديث فتكاً بالإعلاميين.