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عدد الفقراء في المغرب يتراجع من 4 ملايين إلى 2.5 مليون

22 - مايو - 2025

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الرباط: أفادت إحصائيات من المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس، بأن عدد الفقراء في البلاد تراجع من أربعة ملايين نسمة في 2014 إلى 2.5 مليون في 2024.

ونشرت المندوبية نتائج دراسة عن خريطة الفقر في المغرب اعتمادا على معطيات الإحصاء الذي أجرته في كل من 2014 و2024، والتي أشارت إلى انخفاض نسبة السكان في وضعية الفقر من 11.9 في المئة إلى 6.8 في المئة.

وخلصت الدراسة إلى أن “الفقر متعدد الأبعاد” في المغرب “ظاهرة قروية بالدرجة الأولى”، وأن نحو 72 في المئة من الفقراء في المغرب يقيمون في الوسط القروي في العام 2024، مقابل 79 في المئة في 2014.

وفي حين تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23.6 في المئة إلى 13.1 في المئة، لا يزال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية التي بلغ فيها ثلاثة في المئة في 2024 مقابل 4.1 في 2014.

وجاء في الدراسة أن “مقاربة الفقر متعدد الأبعاد… لا تقتصر على القدرة الشرائية، بل تشمل أيضا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة وظروف العيش”.

(رويترز)

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  1. يقول عبد الرحيم:
    مايو 23, 2025 الساعة 11:40 ص

    انا ساكفي بالصمت لان توضحاتي غير مهمة بالنسبة لهم

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  2. يقول محفوض الهاشي:
    مايو 26, 2025 الساعة 12:37 م

    بالنسبة لي كمغربي واعيش في المغرب.. فعلا يوجد تحسن …ولاكنه غير كافي خاصتا في عدة مجالات ..
    الصحة…التعليم …البطالة…..ورفع مستوى الاجور …ثم تقليص عيش بين الطبقات البرجوازية..والمتوسطة …والفقيرة …

    رد

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